Какие регионы РФ попадают в зону поражения комаров-переносчиков ВИЧ и лихорадки Генерал-лейтенант Кириллов предупредил, что США выводят насекомых для переноса Эболы, гепатита, ВИЧ и лихорадки Западного Нила. Какие регионы могут оказаться в зоне риска. 83706 83706 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE © Getty Images / Allexxandar

Российские военные раскрыли возможный план Киева и Вашингтона по уничтожению Херсонской области. В дело будут пущены не ракеты, а "заряженные" болезнями насекомые. Киевский режим терактом на Каховской ГЭС не только стёр с лица земли несколько населённых пунктов Херсонской области, но и подготовил почву для будущих эпидемий. Прорыв дамбы и последующее затопление может сформировать очаги лихорадки Западного Нила, которая передаётся комарами. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в своём докладе сообщил, что американское оборонное ведомство и нанятые им подрядчики продолжают военно-биологические исследования.

Комары как оружие

Любой, кто приезжал в Херсонскую область, замечал большое количество комаров в разных районах региона. Однако сейчас насекомые не несут угрозы, но в ближайшее время всё может измениться — и Херсонщина превратится в неблагоприятный район для проживания. Согласно полученным Министерством обороны России данным, в США зарегистрирован патент на беспилотный летательный аппарат, который способен переносить и распространять заражённых комаров.

В докладе начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова отмечается, что комары при укусе будут инфицировать военнослужащих, например, малярией. В США считают, что такой способ выведения военнослужащих из строя дал бы значительный эффект. Интересно, а учитывают ли американцы и их союзники, что заразиться могут не только военные, но и гражданские? Вероятно, нет, что ещё раз доказывает, что на население бывших регионов Украины заокеанским партнёрам наплевать.

Стоит также отметить, что на малярии американские учёные не собираются останавливаться. По словам Игоря Кириллова, ведутся поиски способа передачи с помощью мелких насекомых вируса Эбола, гепатита В, СПИДа. На этом поприще уже есть успех. По данным Минобороны РФ, уже существуют комары, инфицированные гепатитом В. Ряд российских регионов ранее фиксировал лихорадку Западного Нила.

Вирус малярии. Фото © Shutterstock

— В последние годы заболевание фиксировалось в южных регионах России, например, в Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье. Думаю, что это всё было неслучайно, возможно, что возбудителя завозят, — считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

По его словам, радиус поражения может составлять до 500 километров от места сброса. Лучшей профилактикой распространения будет уничтожение лабораторий. Учитывая то, что украинские БПЛА уже долетели до Москвы, стоит учесть и риски распространения заболеваний в ЦФО.

— Я надеюсь, что эти тропические комары долго не выдержат в нашей средней полосе, но если они привыкнут жить, то бороться с этой проблемой придётся долгие годы, — отмечает эксперт.

Что такое лихорадка Западного Нила

Лихорадка Западного Нила — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, слизистые оболочки и сосуды. Болезнь вызывает также сыпь и боль в глазах с повышением температуры. В случае если инфекция протекает крайне тяжело, у пациентов возможны судороги и даже кома. Вакцины от болезни нет.

Одним из осложнений является отёк головного мозга, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Летальность достигает почти 5%. Инкубационный период болезни составляет приблизительно три недели, то есть, если сейчас Украина предпримет попытку нажать на спусковой крючок биологического оружия, уже к середине июля есть риск получить серьёзную проблему.

Карта возможного заражения России биодронами Пентагона

Возможная зона распространения инфицированных комаров. Инфографика © LIFE

Затопление Херсонской области

6 июня украинские боевики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Моментально вода хлынула и затопила прибрежные районы. Сейчас вода уже уходит, однако федеральные и местные власти столкнулись с рядом проблем. Во-первых, не удалось избежать человеческих жертв. Спасатели проводят мероприятия по извлечению тел погибших. Во-вторых, в зоне затопления оказались кладбища и скотомогильники. Последние могут вызвать различные заболевания. Власти региона уже объявили о вакцинации местного населения. Прививают от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии Зонне. Врачи Новой Каховки уже предложили открыть на базе местной больницы инфекционное отделение.

Вакцинация жителей Херсонской области. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

С учётом доклада начальника войск РХБЗ, ситуация с вакцинацией может измениться. Местные жители и военнослужащие будут получать прививки и от других заболеваний.

Пентагон уже не раз ловили на военно-биологических исследованиях. Американские чиновники пытаются избежать обсуждения этой темы, но вот официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд признавалась, что лаборатории действительно есть, и выразила обеспокоенность, что материалы исследований попадут в Россию. По её словам, финансированием исследований занимался сын действующего президента США Хантер Байден.

В очередной раз раскрывается схема по негласному ведению войны против России, поэтому слова президента о создании "санитарного кордона" ставят точку в определении будущих границ.

Авторы Даниил Черных