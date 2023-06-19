Стало известно о планах Пентагона по созданию насекомых-переносчиков гепатита и ВИЧ

США при поддержке союзников ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней, реализация планов позволит формировать искусственные очаги особо опасных заболеваний. Об этом доложил на брифинге в понедельник, 19 июня, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. В частности, Пентагон работает над получением популяции насекомых – переносчиков заболеваний, которые обычно не распространяются ими в естественных условиях.

По словам Кириллова, речь может идти о лихорадке Эбола, гепатите B и даже СПИДе.

"Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжёлый острый респираторный синдром. Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B", — уточнил представитель военного ведомства.

Кроме того, стало известно, что США планируют доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать военнослужащих противника. По словам начальника РХБЗ, это должно стать ещё одним аргументом в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности Вашингтона.