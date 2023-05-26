Вспышки птичьего гриппа в регионах России вызывают серьёзную озабоченность в связи с имеющимися данными о химических и биологических опытах США на территории Украины. Об этом заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

В ведомстве раскрыли факты массового падежа птиц на территории заповедника в Херсонской области в 2021 году. Оказалось, что украинская сторона предлагала сотрудникам учреждения крупное денежное вознаграждение за вывоз или уничтожение результатов проводившихся там исследований штаммов птичьего гриппа. В российском Минобороны не исключают, что заказчиком подобных проектов является Вашингтон.

"На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили три миллиарда евро", — отметил Кириллов.