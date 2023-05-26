Военные связали вспышки птичьего гриппа в России с американскими биолабораториями на Украине
Начальник РХБЗ Кириллов: Опыты США на Украине могли вызвать вспышки птичьего гриппа в РФ
Вспышки птичьего гриппа в регионах России вызывают серьёзную озабоченность в связи с имеющимися данными о химических и биологических опытах США на территории Украины. Об этом заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.
В ведомстве раскрыли факты массового падежа птиц на территории заповедника в Херсонской области в 2021 году. Оказалось, что украинская сторона предлагала сотрудникам учреждения крупное денежное вознаграждение за вывоз или уничтожение результатов проводившихся там исследований штаммов птичьего гриппа. В российском Минобороны не исключают, что заказчиком подобных проектов является Вашингтон.
"На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили три миллиарда евро", — отметил Кириллов.
Напомним, 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах. В Роспотребнадзоре уже заверяли, что риски для жизни и здоровья москвичей в связи с этим отсутствуют.
Вслед за несколькими районами Москвы карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде, а также ряде его пригородных посёлков и садовых товариществ. Причиной стала гибель чайки от этой болезни на озере Пеньковое в областном центре. В Смоленской области выявили уже несколько очагов высокопатогенного птичьего гриппа. Так, падёж чаек зафиксирован на водоёме в Ярцевском районе. В Республике Марий Эл, Кировской области и Удмуртии заболевание выявили у чаек, а на территории Дальневосточного федерального округа, в частности в амурском селе Привольном, у домашних птиц.
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