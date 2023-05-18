Москвичей успокоили после объявления карантина в столице из-за птичьего гриппа

Риски для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа отсутствуют. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что постоянно контролируют ситуацию с зоонозными инфекциями на территории России.