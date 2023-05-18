Москвичей успокоили после объявления карантина в столице из-за птичьего гриппа
Роспотребнадзор: Рисков для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа нет
Риски для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа отсутствуют. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что постоянно контролируют ситуацию с зоонозными инфекциями на территории России.
Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа. Решение принято в связи с выявлением 16 мая 2023 года случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом в московском районе Братеево. Позднее бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, что карантин нужен для исключения перехода заболевания на людей.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв