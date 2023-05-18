Онищенко объяснил, для чего в Москве понадобился карантин из-за птичьего гриппа

В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа для того, чтобы минимизировать возможность перехода инфекции на человеческую популяцию. Об этом в беседе с Лайфом рассказал бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Это карантином назвать нельзя. Карантинизация — это самая жёсткая мера, применяемая в эпидемиологической практике. Это разумное ограничительное мероприятие, это не карантин, это просто призывают население меньше общаться [с птицами]. Прежде всего голуби, с которыми наиболее тесное общение, потому что там есть и другие птицы, но в прямом контакте мы редко находимся", — отметил он.

Онищенко считает, что таких ограничительных мер мало. По его мнению, нужны ещё и санитарные мероприятия, поскольку городские голуби — достаточно "неопрятные птицы". Он добавил, что на данный момент принимаются меры, связанные с птичьим гриппом, который распространяется в популяции птиц.