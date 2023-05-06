В удмуртском Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

В удмуртском городе Глазове ввели режим повышенной готовности из-за вируса гриппа птиц. Об этом сообщил его глава Сергей Коновалов.

"В Глазове вводится режим повышенной готовности из-за вируса высокопатогенного птичьего гриппа. Южное озеро и его окрестности посещать нельзя, они ограждены сигнальной лентой, здесь дежурит полиция", — написал глава города на странице во "ВКонтакте".

В зоне находится весь Глазов и часть Глазовского района в радиусе пяти километров. На этих территориях запрещается ввоз и вывоз птицы и инкубированного яйца, заготовка и вывоз кормов, выгульное содержание и продажа птицы, выставки и ярмарки с птицами и животными, а также охота.

По словам Коновалова, карантин по заболеванию может быть снят по истечении 21 дня после проведения всего комплекса мероприятий. Кроме того, городская комиссия будет осуществлять подомовой обход частных домовладений для точного учёта всей домашней птицы — в зоне карантина она будет изыматься у владельцев с выплатой компенсации из средств местного бюджета. Также составляются механизмы выявления птичьего гриппа у людей и маршрутизации пациентов. Инфекционные отделения Глазовской межрайонной больницы и поликлиники готовы к оказанию медицинской помощи.