Вирусолог оценил риск эпидемии птичьего гриппа после подтверждённой смерти в Китае

Вирус птичьего гриппа на данный момент не может легко передаваться от человека к человеку, поэтому не грозит эпидемиями. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя подтверждённый летальный случай от данной инфекции в Китае.

"Этот вирус очень слабо передаётся от человека к человеку. Тут нужна очень высокая доза, тесный контакт проживающих вместе людей. Такого рода вирусы опасны для человека, который заразился, но они, скорее всего, не могут быть причиной эпидемии, которая распространяется, как пожар", — приводит сайт kp.ru слова специалиста.

Комментируя данные ВОЗ о том, что H3N8 встречается в межвидовой передаче у собак и лошадей, Альтштейн отметил, что пока нет каких-либо оснований полагать, что этот вариант птичьего гриппа начнёт и дальше распространяться среди животных. Вероятнее всего, сейчас будут вспышки инфекции и не более, считает вирусолог.