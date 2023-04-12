В Китае зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа H3N8

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на юге Китая зафиксирована первая в мире смерть человека от птичьего гриппа H3N8. По данным BNO News, речь идёт о 56-летней женщине из города Чжуншань, которую ранее госпитализировали с тяжёлой пневмонией. У неё было и несколько хронических заболеваний, в том числе множественная миелома.

"Случай был обнаружен с помощью систем эпиднадзора за тяжёлой острой респираторной инфекцией. На момент сообщения ни у кого из близких контактов заболевшего не развилась инфекция или симптомы заболевания", — отметили в ВОЗ.