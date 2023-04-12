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12 апреля, 10:19

В Китае зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа H3N8

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на юге Китая зафиксирована первая в мире смерть человека от птичьего гриппа H3N8. По данным BNO News, речь идёт о 56-летней женщине из города Чжуншань, которую ранее госпитализировали с тяжёлой пневмонией. У неё было и несколько хронических заболеваний, в том числе множественная миелома.

"Случай был обнаружен с помощью систем эпиднадзора за тяжёлой острой респираторной инфекцией. На момент сообщения ни у кого из близких контактов заболевшего не развилась инфекция или симптомы заболевания", — отметили в ВОЗ.

В организации добавили, что женщина до того, как заболела, контактировала с живой птицей на рынке. Взятые оттуда образцы окружающей среды оказались положительными на птичий грипп H3. При этом пробы, которые брали в доме пациентки, были отрицательными.

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Ранее Лайф писал, что в конце марта в Херсонской области восемь человек были госпитализированы с подозрением на птичий грипп H5N1. При этом у одного пациента диагноз подтвердился.

Обложка ©

ТАСС / AP / Andy Wong

Никита Осипов
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