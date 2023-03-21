Птичий грипп проник в Херсонскую область с подконтрольной Киеву территории, 8 человек в больнице

Восемь жителей Горностаевского района Херсонской области госпитализированы с подозрением на птичий грипп (H5N1), у одного пациента диагноз подтверждён. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"За прошедшие сутки поступило два человека с признаками инфекционных заболеваний, за сегодня поступило ещё четыре человека, в настоящий момент на лечении состоит уже восемь человек, все пациенты размещены в изоляторе, состояние пациентов стабильное", — цитирует РИА "Новости" врача-инфекциониста Скадовской ЦКБ Оксану Мерзляк.

По её словам, у заражённых наблюдается повышение температуры до 38–40 градусов, лихорадка, сильный озноб, кашель, боли в мышцах. Анализы у одного пациента показали вирус H5N1. Мерзляк добавила, что населению рекомендуется покинуть Горностаевский район, а также максимально ограничить контакты с лицами с признаками ОРВИ и инфицированной домашней птицей.

Ранее вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в подконтрольном Киеву селе Херсонской области Великая Александровка. Там 18 человек госпитализировали, двое умерли. По предварительным данным, разносчиками инфекции являются дикие утки с Каховского водохранилища. В связи с этим в зоне риска находятся жители районов левобережья Днепра. Виновным в заражении людей Киев назвал руководящий состав украинской Херсонской областной военной администрации, где не позаботились о поставках вакцины для домашних животных.