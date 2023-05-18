Собянин объявил карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в нескольких районах столицы карантин из-за птичьего гриппа. Это следует из опубликованного указа "Об установлении ограничительных мепроприятий (карантина) на территории города Москвы".

Как следует из документа, решение принято "в связи с выявлением 16 мая 2023 года случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории Братеево города Москвы".

В состав "угрожающей зоны" включены районы Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. Зоной наблюдения назначены территории Москвы, которые примыкают к "угрожающей зоне".

На период карантина в эпизоотических очагах запрещено среди прочего лечение больных птиц; ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца; перемещение и перегруппировка птиц; заготовка и вывоз кормов птиц.