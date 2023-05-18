В Калининграде и нескольких посёлках ввели карантин по птичьему гриппу

Вслед за несколькими районами Москвы карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде, а также ряде его пригородных посёлков и садовых товариществ. Причиной стала гибель чайки от этой болезни на озере Пеньковое в областном центре.

"Ограничительные мероприятия (карантин) по ВПГ (высокопатогенному гриппу птиц) устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года", — говорится в постановлении и.о. губернатора области Сергея Елисеева.

Эпизоотическим очагом определена территория радиусом в 300 м вокруг озера Пеньково. Проход туда разрешён только специалистам, введён запрет на охоту и лечение птиц.

В зону карантина попали, кроме областного центра, 20 прилегающих посёлков и садовых товариществ, Гурьевский округ (за исключением территорий компаний "Балтптицепром" и "Птицеводческий комплекс "Продукты питания").