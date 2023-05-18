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18 мая, 18:19

В Калининграде и нескольких посёлках ввели карантин по птичьему гриппу

Вслед за несколькими районами Москвы карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде, а также ряде его пригородных посёлков и садовых товариществ. Причиной стала гибель чайки от этой болезни на озере Пеньковое в областном центре.

"Ограничительные мероприятия (карантин) по ВПГ (высокопатогенному гриппу птиц) устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года", говорится в постановлении и.о. губернатора области Сергея Елисеева.

Эпизоотическим очагом определена территория радиусом в 300 м вокруг озера Пеньково. Проход туда разрешён только специалистам, введён запрет на охоту и лечение птиц.

В зону карантина попали, кроме областного центра, 20 прилегающих посёлков и садовых товариществ, Гурьевский округ (за исключением территорий компаний "Балтптицепром" и "Птицеводческий комплекс "Продукты питания").

Назван виновник введения карантина в Москве по птичьему гриппу

Назван виновник введения карантина в Москве по птичьему гриппу

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин из-за птичьего гриппа в районах Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное и Зябликово.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Андрей Григорьев
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