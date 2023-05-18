Назван виновник введения карантина в Москве по птичьему гриппу

Виновниками введения карантина по птичьему гриппу в ряде районов на юге Москвы оказались чайки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Всё началось с обнаружения тушек этих птиц на территории Борисовского пруда и прибрежной территории реки Городни. Исследовав останки чаек, специалисты пришли к выводу, что они погибли из-за высокопатогенного птичьего гриппа.

"Места обнаружения трупов чаек были объявлены эпизоотическими очагами, также определены угрожаемые зоны", — сообщили в ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что в столичном регионе содержится 10 800 голов птицы в 340 личных подсобных и 16 крестьянско-фермерских хозяйствах. Сотрудники ведомства провели 14 рейдов по поиску павшей синантропной птицы, в ходе которых было найдено и направлено на исследование в лабораторию шесть птичьих тушек. По результатам исследований вирус высокопатогенного гриппа птиц у них не обнаружен.