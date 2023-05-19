Птичий грипп уже в Москве: что нужно знать о симптомах и профилактике

Что за болезнь грипп птиц

Птичий грипп известен и под другими именами, такими как "классическая чума птиц", "грипп кур А", "экссудативный тиф", "голландская чума кур". Названий несколько, а смысл один — это очень заразное и остро протекающее вирусное заболевание, которое поражает сельскохозяйственных, синантропных (то есть обитающих в близком соседстве с человеком) и диких птиц. Вирус поражает респираторные органы и желудочно-кишечный тракт носителей. Болезнь быстро распространяется на местности и часто вызывает массовый охват поголовья и, к сожалению, массовый мор заражённых пернатых.

Грипп у птиц не лечится — придётся уничтожить всё поголовье. Фото © Unsplash

Но как же понять, что ваши домашние птицы заболели этой заразой? Есть несколько явных симптомов, которые могут свидетельствовать о том, что ваши куры, гуси или утки подхватили птичий грипп: они ничего не едят, но испытывают сильную жажду;

у них искривляются шея и крылья;

птицы шатаются и падают, перестают координировать движения;

резко перестают нести яйца;

выделяют густую слизь, которая забивает органы дыхания и носоглотку;

тяжело хрипят и прерывисто дышат;

повышается температура;

помёт приобретает коричневый и зеленоватый цвет. Если вы заметили данные симптомы у своих домашних птиц, то следует срочно обратиться в ветклинику к специалисту, который сможет поставить точный диагноз. Сделать это нужно так быстро, как только можно, и если подтвердится, что это действительно птичий грипп, то заражённых особей придётся уничтожить. Данные симптомы свидетельствуют об острой форме заболевания, которая на сегодняшний день, увы, не лечится.

В чём опасность птичьего гриппа для людей

Опасность такого гриппа ещё и в том, что им болеют не только птицы. Люди тоже могут заразиться данным видом вируса. Важно знать, что инкубационный период, во время которого болезнь протекает без симптомов, составляет от 2 до 5 дней, в редких случаях — до 9 дней. Но как понять, что у вас именно птичий грипп? Есть несколько симптомов, которые могут на это указать, а именно: появляются лихорадка, сухой кашель, одышка, боль в теле и тошнота. Первоначальные симптомы похожи на сезонный грипп, но насморка нет — напротив, зачастую присутствует сухость в носоглотке;

может возникнуть диарея, рвота и боль в животе;

на коже может появляться сыпь;

температура растёт и на вторые сутки после появления первых симптомов достигает максимума;

у большинства пациентов развивается вирусная пневмония, которая может дать осложнения — и человек погибнет. При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, особенно если у вас есть подозрения, что вы могли контактировать с больной птицей.

Птичий грипп опасен не только для птиц, но и для человека. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Как передаётся птичий грипп

Как и любое вирусное заболевание, птичий грипп заразен и может передаваться от одной особи к другой. Между птицами птичий грипп передаётся воздушно-капельным путём. Заражение происходит через тушки, яйца, перья или помёт больной особи, а также через так называемую обменную тару (лотки для тушек и яиц). Вирус также остаётся в воде и кормах, которые употреблялись больной птицей.

птичий грипп передаётся воздушно-капельным путём. Заражение происходит через тушки, яйца, перья или помёт больной особи, а также через так называемую обменную тару (лотки для тушек и яиц). Вирус также остаётся в воде и кормах, которые употреблялись больной птицей. Птичий грипп может передаться от курицы или утки к человеку , но путь передачи будет другой. Заражение происходит при разделывании тушек и употреблении в пищу мяса инфицированной птицы. Фактором риска является прямой контакт с инфицированной живой или мёртвой особью или с предметами, на которые попал вирус.

, но путь передачи будет другой. Заражение происходит при разделывании тушек и употреблении в пищу мяса инфицированной птицы. Фактором риска является прямой контакт с инфицированной живой или мёртвой особью или с предметами, на которые попал вирус. На сегодняшний день не зафиксировано случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку, но нельзя исключать возможности появления штамма, который приобретёт такую способность.

Птичий грипп передаётся воздушно-капельным путём. Фото © Unsplash

Карантин в Москве из-за птичьего гриппа

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил в нескольких районах столицы карантин из-за птичьего гриппа. Это следует из указа "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Москвы". В документе перечислены следующие районы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово. Соседние с ними районы определены зоной наблюдения, то есть в них будет усилен мониторинг обстановки и теоретически они тоже могут попасть под карантин. Для большинства москвичей и гостей столицы жизнь с введением карантина никак не изменится. Но у тех, чья профессиональная деятельность связана с разведением пернатых или наблюдением над ними, ограничения теперь значительные: на период карантина в указанных районах запрещено лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов.

Очагом птичьего гриппа в Москве стали Борисовские пруды. Там были найдены заражённые тушки чаек. Специалисты Россельхознадзора обследовали останки и пришли к выводу, что птицы погибли из-за высокопатогенного птичьего гриппа.

"Места обнаружения трупов чаек были объявлены эпизоотическими очагами, также определены угрожаемые зоны", — сообщили в ведомстве.

Борисовские пруды стали очагом птичьего гриппа в Москве в мае 2023 года. Фото © Brateevsky / wikipedia.org

По словам бывшего санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, власти Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа для того, чтобы минимизировать возможность перехода инфекции на человеческую популяцию. "Это разумное ограничительное мероприятие, призывающее население меньше общаться с птицами. Прежде всего голуби, с которыми наиболее тесное общение, потому что там есть и другие птицы, но в прямом контакте мы редко находимся", — отметил Онищенко в беседе с Лайфом.

В распространении птичьего гриппа часто обвиняют голубей, но на этот раз "отличились" чайки. Фото © Unsplash