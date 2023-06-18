Как Украина мечтает затопить Киев и ещё 30 городов Политолог Дмитрий Родионов — об угрозе столице Украины, слухи о которой появились в западных СМИ. 49384 49384 Мужчина в надувной лодке на затопленной улице Херсона. Обложка © Getty Images / Roman Pilipey

Катастрофа на Каховской ГЭС продолжает ставить новые вопросы по мере развития её последствий, предсказать которые в полном объёме заранее было невозможно. На первый взгляд, можно сказать, что никакого апокалипсиса не произошло. При этом киевский режим убил 25 жителей посёлков, находящихся рядом с гидроэлектростанцией. Уничтожение дамбы будет ещё долго отражаться на экологии и экономике региона, процессы, запущенные 6 июня, будут, очевидно, долгоиграющими.

В поисках ответа на вопрос, для чего это было нужно, многие эксперты приходят к выводу, что всё это всего лишь репетиция более глобальной катастрофы, которую без труда можно организовать, имея доступ к сложной системе гидротехнических сооружений Днепра, построенных Советским Союзом в прошлом веке.

Украина планировала разрушить киевские мосты

Мосты через Днепр. Фото © Shutterstock

На днях появилась информация о возможности ещё одной провокации, которая, если верить Би-би-си, могла бы состояться ещё в начале СВО. Как оказалось, Украина планировала подорвать мосты через Днепр под Киевом в прошлом году для того, чтобы затруднить продвижение российских военных.

При этом источники Би-би-си утверждают, что план сорвал главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Сообщается, что ему позвонили высокопоставленные лица, чтобы спросить его мнение, однако тот заявил, что делать этого не следует ни при каких обстоятельствах, назвав подобные действия предательством и гражданских, и военных.

Напомню, на начальном этапе СВО российским войскам удалось значительно продвинуться и занять территории к северу от Киева на обоих берегах Днепра — и вопрос стоял о захвате украинской столицы. С военной точки зрения для ВСУ уничтожение мостов в самом Киеве имело бы практическое значение для замедления продвижения ВС РФ, если бы тем удалось войти в город только на одном берегу и если бы они попытались использовать для перемещения на другой берег естественные переправы — мосты.

Соответственно, их уничтожение сильно затруднило бы форсирование реки: пришлось бы наводить понтонные переправы под непрерывным огнём противника, что привело бы к большому количеству жертв, — вспоминаем аналогичную ситуацию, уже имевшую место осенью 1943 года. Да и в любом случае временная переправа не является полноценной заменой мосту, и в случае, если бы наши бойцы оказались в той же ситуации, что была накануне ухода из Херсона, когда требовалась срочная эвакуация (для этого ВСУ целенаправленно разрушали Антоновский мост, чтобы отрезать наших), — в Киеве ситуация была бы куда хуже.

Водный апокалипсис для Киева

Киевская ГЭС. Фото © Wikipedia / Ukrhydroenergo

Организация такого происшествия разделила бы Киев на два города без связи между ними. Даже просто учитывая тот факт, что значительная часть спальных районов (Троещина, Русановка, Позняки) расположены на левом берегу, а значительная часть предприятий и учреждений — на правом, это привело бы к серьёзным экономическим, социальным и гуманитарным потрясениям.

Но это ещё самое мягкое. Гораздо более серьёзные последствия имело бы разрушение расположенной в северной части города плотины Киевской ГЭС. Вот как описывал подобный сценарий ещё в марте 2022 года журналист Эдвард Чесноков.

"Ещё в самом начале марта ВСУ взорвали плотину в устье реки Ирпень. В том самом месте, где она впадает в Киевское водохранилище. Плотину строили давным-давно при СССР, в начале 1960-х перед заполнением водохранилища, чтобы вновь создаваемое "Киевское море" не затопило пойму Ирпеня, где расположены сёла Демидов, Гута-Межигорская, Мощун. При этом воды реки Ирпень перекачивались в водохранилище на Днепре специальной насосной станцией, стоявшей на этой дамбе. Это место севернее Киева, как раз там, где сейчас российские войска подошли к столице Украины.

После взрыва плотины ВСУ вода, хлынувшая из Киевского водохранилища, затопила пойму Ирпеня на много километров на юг. Были подтоплены сёла и дачи киевлян, возникла угрожающая экологическая обстановка. При этом был разрушен также автомобильный мост на дороге Киев – Дымер – Иванков, из-за чего все районы севернее этих мест оказались без снабжения продовольствием и лекарствами".

Чесноков также обратил внимание на то, что недалеко находится Киевская ГЭС, повреждение которой может вызвать затопление половины Киева, который расположен ниже по течению Днепра, и неисчислимые жертвы среди населения.

СМИ на протяжении осени прошлого года не раз публиковали примерный сценарий последствий разрушения плотины. В этом случае спустя три минуты после "аварии" четырёхметровой волной смыло бы Оболонь, через пять минут — Троещину, через 10 — Подол, через 15 — Русановку. Иными словами, в течение 15–20 минут киевляне испытали бы на себе то, что в первый день катастрофы на Каховской ГЭС ощутили жители Голой пристани или Алёшек. Помимо миллионного мегаполиса в зону подтопления попадут ещё три десятка городов, сотни сёл вблизи украинской столицы. И это лишь часть того апокалипсиса, который при желании, грамотно подорвав определённые сооружения, можно вызвать по всему течению Днепра.

Днепр может смыть все города, находящиеся на его берегах

Плотина Днепрогэс. Фото © Wikipedia / Anatoliy Volkov

Разрушение плотины Киевского водохранилища может спровоцировать "эффект домино", который приведёт к разрушению всех дамб ниже по течению. Весь комплекс гидротехнических сооружений на Днепре, так называемый Днепровский каскад, состоит из шести ГЭС: Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской и Каховской, каждая из которых формирует своё водохранилище, общая площадь их достигает почти 7000 квадратных километров.

Что бывает, если обрушить одну плотину и спровоцировать неконтролируемый сброс воды из расположенного выше водохранилища, — мы уже видели в Новой Каховке. А теперь представим себе, что будет, если обрушить все шесть дамб, — эффект цунами!

Интересно, что этот сценарий за месяц до начала СВО описывал американский портал North News, эксперты которого предрекли, что волной может смыть прибрежные населённые пункты на обоих берегах, под водой может оказаться значительная часть Киева, Черкасс, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Энергодара, Марганца, Никополя, Херсона, — по их мнению, последствия будут даже для Одессы. И да. Энергодар — это Запорожская АЭС. Что будет, если её накроет волной?

Готовые обвинения для России

Американские эксперты, естественно, моделировали этот сценарий как последствие попадания российских ракет. В реальности же это может быть вызвано действиями ВСУ, которые таким образом убивают двух зайцев: провоцируют экологическую катастрофу (тактика "выжженной земли" значительно замедляет продвижение российских войск) и получают серьёзный пиар-эффект, обвинив в случившемся Россию.

Не стоит забывать, как в прошлом году на место разрушения плотины в устье Ирпеня почти сразу приехала съёмочная группа пропагандистского телеканала "1+1" для съёмок сюжета о "преступлениях россиян".

Тогда всё это, судя по всему, оказалось оттеснено на второй план "бучинской провокацией". Однако сценарий лежит на полке. И уже никакого Залужного нет, чтобы запретить его реализацию, если такой эпизод вообще имел место и это не попытка журналистов героизировать не то погибшего, не то тяжелораненого главкома ВСУ.

Репетиция прошла успешно, и труппа киевских маньяков, судя по всему, готова к главному спектаклю. Судя по реакции Запада на подрыв дамбы Каховской ГЭС, там готовы признать вину России в чём угодно.

Авторы Дмитрий Родионов