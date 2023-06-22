Матвиенко заявила об опасности новой большой войны из-за фашизации Запада

Запад сознательно закрывает глаза на связь потомков националистов с Украины с германским нацизмом, хотя это ведёт к повторению истории и возможному большому мировому конфликту. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сейчас мы снова говорим всем о прямой, документально доказанной связи потомков украинских националистов с германским нацизмом. Но Запад вновь не хочет нас слышать. А мы, видя эти явные исторические параллели, не можем не думать о реальной опасности повторения кошмара большой войны", — говорится в её статье ко Дню памяти и скорби на сайте "Парламентской газеты".

По её убеждению, такого допускать нельзя, однако "угроза второго пришествия фашизма на европейский континент" обретает реальные черты. Матвиенко обратила внимание, как быстро правящие элиты ЕС встали на путь фашизации, что говорит об их безответственности, недалёком интеллекте и некомпетентности.

"Неужели из-за своего высокомерия и стремления к сохранению господства они вновь готовы погрузить весь мир во мрак?" — задалась спикер вопросом.

Политик напомнила, что СССР потерял более 27 миллионов человек в годы Великой Отечественной войны, именно поэтому наша страна "имеет полное моральное право сделать всё, чтобы избежать повторения трагедии", начав спецоперацию ради победы над нацизмом. Матвиенко подчеркнула, что у России есть сторонники по данной позиции.