Путин в День памяти и скорби возложил гвоздики к стеле города-героя Киева
Путин возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду
Путин возложил цветы к стеле города-героя Киева. Обложка © LIFE
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к стелам городов, которые носят почётное звание городов-героев Великой Отечественной войны, в Александровском саду у Кремлёвской стены. Глава государства оставил гвоздики в том числе и Киеву.
Венок, который Путин возложил к Могиле Неизвестного Солдата. Фото © LIFE
По традиции в день 82-й годовщины начала ВОВ российский лидер также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кстати, в прошлом году почтить память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков захотели не только ветераны, но и участники спецоперации.
Сегодня по всей стране проходит ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти". Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Москве акция прошла у Музея Победы на Поклонной горе, где было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. А на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге зажгли 80 тысяч свечей. Они образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере.