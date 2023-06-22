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22 июня, 09:47

Путин в День памяти и скорби возложил гвоздики к стеле города-героя Киева

Путин возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду

<p>Путин возложил цветы к стеле города-героя Киева. Обложка © LIFE</p>

Путин возложил цветы к стеле города-героя Киева. Обложка © LIFE

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к стелам городов, которые носят почётное звание городов-героев Великой Отечественной войны, в Александровском саду у Кремлёвской стены. Глава государства оставил гвоздики в том числе и Киеву.

Венок, который Путин возложил к Могиле Неизвестного Солдата. Фото © LIFE

Венок, который Путин возложил к Могиле Неизвестного Солдата. Фото © LIFE

По традиции в день 82-й годовщины начала ВОВ российский лидер также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кстати, в прошлом году почтить память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков захотели не только ветераны, но и участники спецоперации.

Сегодня по всей стране проходит ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти". Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Москве акция прошла у Музея Победы на Поклонной горе, где было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. А на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге зажгли 80 тысяч свечей. Они образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере.

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

Александр Юнашев
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