Путин в День памяти и скорби возложил гвоздики к стеле города-героя Киева

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к стелам городов, которые носят почётное звание городов-героев Великой Отечественной войны, в Александровском саду у Кремлёвской стены. Глава государства оставил гвоздики в том числе и Киеву.

По традиции в день 82-й годовщины начала ВОВ российский лидер также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кстати, в прошлом году почтить память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков захотели не только ветераны, но и участники спецоперации.