День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории нашей страны — начало Великой Отечественной войны. Что нужно знать об этой траурной дате? Как её будут чтить в России? И когда появилась самая известная песня о войне? Читайте на Life.ru 21 июня, 21:01 22 июня 1941 года — одна из самых скорбных дат в истории нашей страны. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В Российской Федерации 22 июня отмечается День памяти и скорби. Такое название закрепилось в календаре траурных дат с 1996 года, когда президент Борис Ельцин подписал указ о проведении памятных мероприятий в день вторжения немецко-фашистских войск на территорию Советского Союза.

Почему Германия напала на СССР 22 июня

Принято считать, что гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз в 4 часа утра 22 июня 1941 года, нанеся массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250–300 километров от государственной границы. Однако на самом деле это случилось несколько раньше: уже в 3 часа 6 минут начальник штаба Черноморского флота адмирал И.Д. Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолётам, совершившим налёт на Севастополь. Адмирал сильно рисковал, фактически нарушая распоряжение Сталина "не поддаваться на провокации". Советское руководство получало многочисленные донесения от своей разведки и сочувствовавших СССР о готовящемся нападении. Однако Сталин долго не верил, что Гитлер нарушит Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, заключённый в Москве 23 августа 1939 года. Секретный протокол этого договора предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, "восточных областей, входящих в состав Польского государства", и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии. Согласно этому документу, обе страны обязались воздержаться от нападения друг на друга как по отдельности, так и с другими странами.

Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов (справа) и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп (слева) на подписании советско-германского пакта о ненападении с Иосифом Сталиным (в центре). Москва, СССР, 23 августа 1939 г. Фото © Getty Images / Historical

Заключением договора о ненападении Сталин рассчитывал выиграть время для подготовки к войне, однако у Гитлера был свой расчёт. Его план по захвату СССР носил название "Барбаросса" и заключался в молниеносном завоевании Советского Союза. Неизбежность войны фюрер обосновывал необходимостью "расширения жизненного пространства" для арийской расы, которая, согласно расовой теории, была объявлена высшей по отношению к "неарийцам". Ко времени нападения на СССР фашистской Германией были оккупированы многие европейские страны, в других у власти были фашистские и профашистские правительства. Совместно с Германией против Советского Союза выступили Румыния, Италия, позже Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ принял на себя этот удар, оказав врагу мужественное сопротивление. Началась Великая Отечественная война (1941–1945), ставшая важнейшей частью Второй мировой войны (1939–1945), в которой союзниками СССР выступили Великобритания, США, а также Китай.

Советский солдат на поле боя во время Великой Отечественной войны. 1944 г. Фото © ТАСС / Израиль Озерский

Планам Гитлера не суждено было сбыться, немецкий блицкриг потерпел полный провал. Тяжёлая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года взятием Берлина, безоговорочной капитуляцией Германии и полным разгромом стран фашистского блока. Герои Великой Отечественной войны, мужественно сражавшиеся на фронтах, и труженики тыла, ковавшие победу на оборонных предприятиях, внесли свой вклад в Великую Победу советского народа. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 27 миллионов человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. История ещё не знала таких потерь, разрушений, варварства и бесчеловечности, какими отмечен путь гитлеровской военной машины по советской земле. И неслучайно дата начала вероломного вторжения Германии 22 июня называется теперь День памяти и скорби.

История Дня памяти и скорби

В СССР не принято было особо поминать дату начала Великой Отечественной войны, так как помимо мужества и героизма защитников Родины она была связана с горькой памятью об отступлении Красной армии в первые месяцы гитлеровского вторжения. Поэтому день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой. Только в 1992 году Постановлением Президиума Верховного Совета РФ 22 июня было объявлено Днём памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби.

Вот текст этого указа:

"Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины. Отдавая дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также жертвам всех войн за свободу и независимость нашего Отечества, постановляю: 1. Установить, что 22 июня — День памяти и скорби. В День памяти и скорби на территории всей страны: приспускаются Государственные флаги Российской Федерации; в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня".

Как чтят День памяти и скорби в России

В этот день по многолетней традиции президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Вместе с ним в церемонии примут участие ветераны. В Александровском саду глава государства возложит цветы к обелискам городов-героев: Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Тулы, Мурманска и Смоленска, а также к памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".

Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к мемориалу городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в День памяти и скорби в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

У Вечного огня пройдёт также патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь". Во время мероприятия молодёжные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие вместе с ветеранами войны смогут возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Начиная с 2020 года в России в День памяти и скорби проводится ежегодная общероссийская минута молчания. Она проходит одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения Молотова к гражданам с сообщением о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Акция "Свеча памяти". Фото © ТАСС / Николай Тришин

С 2009-го ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" — в ночной тишине по всей России зажигают свечи в память обо всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В Москве во время акции "Линия памяти" на Крымской набережной по числу дней войны зажигают инсталляцию из 1418 свечей. Они устанавливаются на бордюре вдоль набережной вместе с листами отрывного календаря, на которых пронумерован каждый день войны. Во время акции каждый желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. Свечи горят до полуночи 23 июня.

В Санкт-Петербурге акцию "Свеча памяти" проведут возле Вечного огня на Марсовом поле, а на Пискарёвском мемориальном кладбище пройдёт торжественно-траурная церемония.

Акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, пройдут во многих городах России, а также более чем в 80 странах мира. Во многих городах в этот день открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты и спектакли, авто- и мотопробеги, посвящённые Дню памяти и скорби.

Песня "22 июня, ровно четыре часа"

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа" — песня, благодаря которой миллионы жителей постсоветского пространства разных поколений знают дату и время начала Великой Отечественной войны. Слова были сочинены поэтом Борисом Ковыневым на музыку популярного вальса Ежи Петерсбурского "Синий платочек". Песня родилась в первую неделю войны и очень скоро обзавелась десятками вариантов текстов на этот мотив. Некоторые песни ещё в 1940-е годы были записаны на грампластинки, а исполнение легендарного Марка Бернеса стало, можно сказать, каноническим. Текст в его исполнении такой:

Певец Марк Бернес. Фото © ТАСС / Фотохроника

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война. Война началась на рассвете,

Чтоб больше народу убить.

Спали родители, спали их дети,

Когда стали Киев бомбить. Кончилось мирное время,

Нам расставаться пора,

Я уезжаю и обещаю

Верным вам быть навсегда. И ты смотри,

С чувством моим не шути,

Выйди подруга, к поезду друга,

Друга на фронт проводи. Вздрогнут колёса вагона,

Поезд помчится стрелой,

Ты мне с перрона — я с эшелона

Грустно помашем рукой. Пройдут года,

Я снова увижу тебя,

Ты улыбнёшься,

К сердцу прижмёшься,

Вновь поцелуешь меня.

Вечный огонь в Москве

Во многих городах России, почти во всех областных и районных центрах есть монументы, посвящённые погибшим в Великую Отечественную войну. Но главный мемориальный ансамбль, увековечивший память бойцов, находится у твердыни Московского Кремля — в Александровском саду. В этот комплекс входят Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь — неугасимый светоч, символизирующий пламя в сердцах благодарных за Победу людей. Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены был зажжён 8 мая 1967 года. К мемориалу принесли факел, зажжённый от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. Сам архитектурный проект создали Д.И. Бурдин, В.А. Климов, Ю.Р. Рабаев, скульптор Н.В. Томский. В центре мемориала находится надгробная площадка, состоящая из крупных блоков-плит красного полированного гранита. На среднем камне надгробия в 1975 году появилась бронзовая лавровая ветвь и солдатская каска, лежащие на знамени. Перед надгробной плитой в центре пятиконечной звезды горит вечный огонь славы, озаряющий бронзовую надпись: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен".

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Кстати, в Москве это не единственный Вечный огонь, и даже не самый первый.

На Преображенском кладбище был зажжён Вечный огонь 9 февраля 1961 года. Именно здесь располагалось крупнейшее в городе захоронение в братских могилах воинов, погибших в боях за Москву и скончавшихся от ран в московских госпиталях.

6 мая 1975 года зажжён Вечный огонь у монумента на территории Московского университета, а 30 апреля 2010 года в столице зажгли Вечный огонь на Поклонной горе.

Вечный огонь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге тоже горит четыре Вечных огня. 6 ноября 1957 года в Ленинграде в центре памятника Борцам Революции на Марсовом поле от пламени мартеновской печи Кировского завода был зажжён первый в нашей стране Вечный огонь. Сам мемориал представляет собой четырёхугольник, сложенный из гранитных плит, с четырьмя широкими проходами на площадку. На восьми угловых гранях гранитных стен вырезаны торжественно-траурные тексты, сочинённые А.В. Луначарским. Кроме того, для данного комплекса позже было разработано специальное музыкальное оформление: в определённые часы транслировался гимн Советского Союза. 9 мая 1960 года участник обороны Ленинграда П.А. Зайченко зажёг факел от Вечного огня с Марсова поля и в сопровождении почётного эскорта доставил его на Пискарёвское кладбище. В 15-ю годовщину Великой Победы на месте массовых захоронений ленинградцев и защитников города в годы блокады вспыхнуло пламя Вечного огня, кладбище было официально открыто как мемориальный комплекс. Во время Великой Отечественной войны Серафимовское кладбище было местом массового захоронения ленинградцев, погибших и умерших во время блокады Ленинграда. В 1941–1944 гг. здесь было похоронено несколько десятков тысяч человек. Мемориал жертвам блокадного Ленинграда был открыт 27 января 1965 года. В его центре — четырёхпролётный портик из серого гранита. На фоне мощных пилонов стоят скульптуры, изображающие защитников и жителей блокадного Ленинграда. Перед портиком горит Вечный огонь, принесённый сюда с Пискарёвского мемориального кладбища. Каждого, кто въезжает в Санкт-Петербург со стороны Пулковского шоссе, встречает Монумент героическим защитникам Ленинграда. Воздвигнутый на Московском проспекте, на площади Победы, он посвящён подвигу ленинградцев в период Великой Отечественной войны и блокады. Место сооружения мемориала выбрано неслучайно — именно здесь проходил второй рубеж обороны Ленинграда во время фашистского наступления. Рядом с Вечным огнём высечена фраза: "900 дней — 900 ночей" (время продолжения блокады).

Авторы Андрей Соколов