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19 июня, 11:48

Одну из самых больших огненных картин зажгут в Волгограде в День памяти и скорби

Новые регионы России присоединятся к памятной акции по созданию картины из зажжённых свечей, посвящённой Дню памяти и скорби. Об этом сообщила глава движения "Волонтёры Победы" и Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко. А в Волгограде, по её словам, зажгут одну из самых больших огненных картин.

"Волонтёры вместе с ЕР выложат изображение монумента освободителям Донбасса. В Запорожской области — выложат изображение мемориала, посвящённого боям на линии "Вотан". Огненные картины также будут зажжены в ЛНР и в Херсонской области", — сказала Занко.

Напомним, акция "Огненные картины войны" реализуется движением "Волонтёры Победы" и партией "Единая Россия" при поддержке "Газпрома" и Роспатриотцентра. Уже несколько лет подряд в ночь с 21 на 22 июня зажигаются огненные символы, отображающие скорбь, память и демонстрирующие вклад региона в Великую Победу. В этом году также предлагается зажечь свечи в память о погибших бойцах СВО и всех пострадавших от рук неонацистов.

Ко Дню памяти и скорби в России запустили онлайн-флешмоб "Путь Победы"

Ко Дню памяти и скорби в России запустили онлайн-флешмоб "Путь Победы"

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в День памяти и скорби традиционно возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В этом году исполняется 82 года с начала Великой Отечественной войны.

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Сайт "Единой России"

Наталья Исакова
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