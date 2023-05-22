Ко Дню памяти и скорби в России запустили онлайн-флешмоб "Путь Победы"

Ко Дню памяти и скорби (22 июня) в России запустили онлайн-флешмоб "Путь Победы". В память о тех, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, кто пролил свою кровь на полях сражений, "Волонтёры Победы" предлагают зажечь виртуальные Свечи памяти.

"В апреле движение "Волонтёры Победы" запустило Всероссийскую акцию "Путь Победы". В рамках акции добровольцы доставят в Волгоград частицы Вечного огня из городов-героев России, чтобы в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане зажечь самую масштабную огненную картину войны вместе с неравнодушными жителями города", — сообщили Лайфу в общественном движении.

Параллельно в качестве символа единения всей страны и сопричастности к истории Сталинградской битвы "Волонтёры Победы" проводят онлайн-флешмоб, где каждый желающий может сделать видеокадр со Свечой памяти в руках. В День памяти и скорби при выкладывании огненной картины на Мамаевом кургане на большой LED-экран будет выведен коллаж с тысячами собранных кадров, которые сформируют онлайн-силуэт выкладываемой картины.

Чтобы принять участие в онлайн-флешмобе нужно зайти на сайт "подвиг80.рф", снять видео, на котором необходимо показать себя и зажжённую Свечу памяти и загрузить его на страницу акции "Путь Победы".

Кроме того, участники флешмоба могут опубликовать получившееся видео в социальных сетях с хештегами #ВолонтёрыПобеды #ПутьПобеды, добавив к публикации историю своего героя и его путь к Победе: триумфальные сражения, доблестный труд в тылу, тяжёлое бремя в госпиталях, заключение в концлагере или просто стойкость в годы Великой Отечественной войны. Принять участие в онлайн-флешмобе можно с 22 мая.

Напомним, в 2023 году исполняется 80 лет с разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В феврале "Волонтёры Победы" запустили Всероссийский проект "Код доступа: Сталинград". Он включает в себя целый цикл мероприятий движения, объединяющих молодёжь и всех, кто любит свою Родину, и посвящённых 80-летию Победы в Сталинградской битве. Проект "Код доступа: Сталинград" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, а его мероприятия включены в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, утверждённый Правительством РФ.