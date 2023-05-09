"Помнит мир спасённый": Топ-7 памятников Великой Отечественной войне, которые появились в России за последние 20 лет
Помнит мир, помнят люди. И хотя со времён победы прошло 78 лет, в памяти народа навечно будет жить память о подвигах своих защитников. Какие памятники и мемориалы появились за последнее время?
Святой праздник — День Победы. Сегодня, 9 мая 2023 года, давайте вместе вспомним о суровом испытании, выпавшем нашей Родине, и то, как с помощью народа мы смогли одолеть врага. Какие памятники ставили в честь Великой Отечественной войны в последнее время?
7. Мемориал Победы, 2005 год
Фото © myshkinmr.ru
В 2005 году в городе Мышкине Ярославской области был торжественно открыт Мемориал Победы. В центре расположилась бронзовая фигура солдата, позади, за его спиной, представлены барельефы местных Героев Советского Союза, а перед фигурой горит Вечный огонь.
6. Памятник "Мы победили! От Баскунчака до Берлина", 2010 год
Фото © Wikipedia / Георгий Долгопский
В 2010 году в городе Ахтубинске Астраханской области открыли один из самых необычных и нетипичных памятников в честь Великой Отечественной войны. Называется мемориал "Мы победили! От Баскунчака до Берлина". Представляет собой солдата с автоматом на коленях, рядом с которым два верблюда — не просто украшение, а реально существовавшие животные. Мишка и Машка прославились тем, что участвовали в легендарной Сталинградской битве и дошли от Нижнего Поволжья до Берлина.
5. Памятник Матрёне Яковлевой, 2012 год
Фото © loginov-lip.livejournal.com
Не только непосредственно военные удостоены чести оказаться на памятниках и мемориалах. В Великой Отечественной войне участвовал и простой люд, который тоже привёл страну к победе. Среди известных личностей оказалась патриотка Матрёна Яковлева, которая продала абсолютно всё своё имущество, заработала 100 тысяч рублей и пожертвовала армии. В 2012 году в селе Буб, что в Пермском крае, был поставлен памятник. Представляет из себя фигуру пожилой женщины в платке, а за её спиной — стела с самолётом.
4. Памятник героине песни "Катюша", 2013 год
Фото © positime.ru
Знаете ли вы, что прототипом девушки в знаменитой песне про Катюшу, которая выходила на крутой берег, был в действительности существовавший человек? По одной из версий, прообразом была Екатерина Алексеева из Владивостока, которая вместе с мужем участвовала в боях у озера Хасан и была удостоена ордена Красной Звезды. В 2013 году в городе Владивостоке поставили одноимённый бронзовый памятник.
3. Памятник "Под знаменем Победы", 2020 год
Фото © Yandex Карты
В 2020 году накануне праздника 9 Мая в городе Красноярске на улице Свердловской открыли памятник "Под знаменем Победы". Мужчины с оружием в руках гордо поднимают знамя над головой, а под ногами у военных валяется поверженный немецкий орёл, символ победы над фашизмом. Пространство вокруг аккуратно благоустроено и превращено в мини-сквер.
2. Ржевский мемориал, 2020 год
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
В 2020 году, 30 июня, был открыт Ржевский мемориал Советскому Солдату. Комплекс посвящён подвигам воинов, павших подо Ржевом в 1942–1943 годах. Его построили на пожертвования простых людей. В центре мемориала — 25-метровая статуя советского солдата, расположенная на вершине холма. Молодой боец в гимнастёрке, за спиной у него развевается плащ-палатка, которая плавно переходит в стаю разлетающихся журавлей. Всего на скульптуре 35 птиц. Они прикреплены к металлическим конструкциям, на которых стоит фигура. Ног у солдата нет, от этого создаётся впечатление, что он парит прямо в воздухе.
1. Мемориал "Воину-освободителю", 2022 год
Фото © ТАСС / Максим Киселев
Памятник был открыт 3 ноября 2022 года в городе Кемерово. И он является копией монумента "Воин-освободитель", находящегося в Берлине. Это символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Скульптура изображает советского солдата, под ногами у него разбитая свастика. В его правой руке — опущенный вниз меч, а в левой — маленькая немецкая девочка, спасённая им. Она держится за воина, положив голову ему на плечо.
ТАСС / Анвар Галеев