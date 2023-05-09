"Помнит мир спасённый": Топ-7 памятников Великой Отечественной войне, которые появились в России за последние 20 лет

Святой праздник — День Победы. Сегодня, 9 мая 2023 года, давайте вместе вспомним о суровом испытании, выпавшем нашей Родине, и то, как с помощью народа мы смогли одолеть врага. Какие памятники ставили в честь Великой Отечественной войны в последнее время?

7. Мемориал Победы, 2005 год

В 2005 году в городе Мышкине Ярославской области был торжественно открыт Мемориал Победы. В центре расположилась бронзовая фигура солдата, позади, за его спиной, представлены барельефы местных Героев Советского Союза, а перед фигурой горит Вечный огонь.

6. Памятник "Мы победили! От Баскунчака до Берлина", 2010 год

Фото © Wikipedia / Георгий Долгопский

В 2010 году в городе Ахтубинске Астраханской области открыли один из самых необычных и нетипичных памятников в честь Великой Отечественной войны. Называется мемориал "Мы победили! От Баскунчака до Берлина". Представляет собой солдата с автоматом на коленях, рядом с которым два верблюда — не просто украшение, а реально существовавшие животные. Мишка и Машка прославились тем, что участвовали в легендарной Сталинградской битве и дошли от Нижнего Поволжья до Берлина.

5. Памятник Матрёне Яковлевой, 2012 год

Не только непосредственно военные удостоены чести оказаться на памятниках и мемориалах. В Великой Отечественной войне участвовал и простой люд, который тоже привёл страну к победе. Среди известных личностей оказалась патриотка Матрёна Яковлева, которая продала абсолютно всё своё имущество, заработала 100 тысяч рублей и пожертвовала армии. В 2012 году в селе Буб, что в Пермском крае, был поставлен памятник. Представляет из себя фигуру пожилой женщины в платке, а за её спиной — стела с самолётом.

4. Памятник героине песни "Катюша", 2013 год

Знаете ли вы, что прототипом девушки в знаменитой песне про Катюшу, которая выходила на крутой берег, был в действительности существовавший человек? По одной из версий, прообразом была Екатерина Алексеева из Владивостока, которая вместе с мужем участвовала в боях у озера Хасан и была удостоена ордена Красной Звезды. В 2013 году в городе Владивостоке поставили одноимённый бронзовый памятник.

3. Памятник "Под знаменем Победы", 2020 год

Фото © Yandex Карты

В 2020 году накануне праздника 9 Мая в городе Красноярске на улице Свердловской открыли памятник "Под знаменем Победы". Мужчины с оружием в руках гордо поднимают знамя над головой, а под ногами у военных валяется поверженный немецкий орёл, символ победы над фашизмом. Пространство вокруг аккуратно благоустроено и превращено в мини-сквер.

2. Ржевский мемориал, 2020 год

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В 2020 году, 30 июня, был открыт Ржевский мемориал Советскому Солдату. Комплекс посвящён подвигам воинов, павших подо Ржевом в 1942–1943 годах. Его построили на пожертвования простых людей. В центре мемориала — 25-метровая статуя советского солдата, расположенная на вершине холма. Молодой боец в гимнастёрке, за спиной у него развевается плащ-палатка, которая плавно переходит в стаю разлетающихся журавлей. Всего на скульптуре 35 птиц. Они прикреплены к металлическим конструкциям, на которых стоит фигура. Ног у солдата нет, от этого создаётся впечатление, что он парит прямо в воздухе.

1. Мемориал "Воину-освободителю", 2022 год

Фото © ТАСС / Максим Киселев