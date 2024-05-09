Сквозь эпоху и время: 15 архивных фото парадов Победы на Красной площади за всё время — с 1945-го по 2024 год

В истории каждой страны есть даты, которые навсегда вписаны в её летопись неизгладимыми чернилами. Для России такая дата — 9 Мая. День Победы стал символ несгибаемой воли и мужества народа. Вспоминаем, как проходили первые парады Победы в СССР и как они проводятся сейчас. Приготовьтесь, ведь это действительно праздник со слезами на глазах.

9 мая 1945 г. Москва. Жители города на Красной площади во время празднования Победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.

Фото © ТАСС / Николай Ситников

9 мая 1945 г. Москва. Салют на Красной площади в честь Победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.

Фото © ТАСС / Николай Ситников

24 июня 1945 г. Москва. Особый сводный батальон с опущенными немецкими знамёнами во время первого Парада Победы на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны.

Фото © ТАСС / Евгений Халдей

9 мая 1965 г. Москва. Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Михайлович Комаров (слева) у зрительских трибун на Красной площади во время празднования 20-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото © ТАСС / Алексей Стужин

9 мая 1965 г. Москва. Зенитные управляемые ракеты С-25 "Беркут" на параде в честь 20-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото © Евгений Кассин

9 мая 1972 г. Москва. Праздничный салют над Кремлём в честь Дня Победы.

Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

9 мая 1975 г. Москва. Участники парада на Красной площади с советскими боевыми знамёнами времён Великой Отечественной войны во время празднования 30-й годовщины Победы Советского Союза над фашистской Германией.

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

9 мая 1980 г. Москва. Почётный караул приспускает знамена над Могилой Неизвестного Солдата.

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

9 мая 1985 г. Москва. Красная площадь. Военный парад в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

9 мая 1990 г. Москва. Военный парад, посвящённый 45-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Парад принимает министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев

Май 1995 г. Парад участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с участием войск Московского гарнизона на Красной площади.

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Май 2005 г. Военный парад в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади.

Фото © ТАСС / Сергей Жуков

Май 2015 г. БТР-82А и ЗРК "Бук-М1" во время военного парада на Красной площади, посвящённого 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Июнь 2020 г. Стратегический ракетный комплекс PC-24 "Ярс" во время парада на Красной площади, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Указом президента Парад Победы был перенесён на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Фото © ТАСС / Владимир Песня

Май 2023 г. Военнослужащие парадных расчётов перед началом парада, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев