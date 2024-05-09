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Красавчик нарасхват: почему в Сети не утихает ярость зрителей шоу "Голос"

После финала шоу "Голос" в этом году прошло уже достаточно времени, чтобы зрители переключили своё внимание на что-то другое, но, судя по количеству публикаций, просмотров и комментариев, 12-й сезон стал одним из самых "горячих" в обсуждении фанатов.

8 мая, 21:33
Победитель 12-го сезона шоу "Голос" Богдан Шувалов. Обложка © VK / "Голос"

Победитель 12-го сезона шоу "Голос" Богдан Шувалов. Обложка © VK / "Голос"

Голосовые манипуляции

Поводом для недовольства огромного числа зрителей стал выбор победителя шоу. Впрочем, даже самые авторитетные обозреватели телепроекта признают талант Богдана Шувалова и вопросы скорее не к нему, а к новому тренду — Life.ru изучил, что не устраивает фанатов.

Блогер Дарья Манакова. Фото © YouTube / Dasha Manakova Easy Music

Блогер Дарья Манакова. Фото © YouTube / Dasha Manakova Easy Music

Критика вокальных способностей Шувалова заполнила соцсети после того, как создатели "Голоса" в одном из анонсирующих видеороликов засветили выступление Богдана якобы без обработки автотюнингом. Когда же в эфир вышел сам выпуск, в котором он спел песню Lovely (мировой хит Билли Айлиш и Кхалида), разница удивила.

Таким образом, конкурсом можно манипулировать <…> Участники, не прошедшие слепые прослушивания, подвергаются редактированию, но чуть поменьше, дабы показать, что они недостаточно хорошо спели <…> А вот кто прошёл, их хорошенько дополнительно "тюнят", редактируют, чтобы у неискушенного зрителя не возникло вопросов к справедливости решения, — утверждает Дарья Манакова в своём видеообзоре, под которым уже более двух тысяч, в большинстве своём согласных с ней, комментариев.

Поддержка артиллерией

Фото © Telegram / dashamanakova

Фото © Telegram / dashamanakova

Примечательно, что Манакову поддерживают не только её подписчики, но и представители Пелагеи: от имени официального канала группы "Пелагея" под видео Манаковой, в котором она детально разбирает вокал Шувалова, был поставлен лайк. Этот жест сама Дарья воспринимает как поддержку со стороны Пелагеи и/или её представителей.

Богдан Шувалов со своей наставницей Полиной Гагариной. Фото © VK / Богдан Шувалов

Богдан Шувалов со своей наставницей Полиной Гагариной. Фото © VK / Богдан Шувалов

Фальшивые ноты исполнитель с внешностью Кена выдавал и в финальном выступлении с одной из самых исполняемых песен в мире — Adagio (Ремо Джадзотто). Здесь даже самые преданные поклонники Шувалова не смогли не заметить брак. В итоге Богдану пришлось объясняться на своей официальной странице в VK.

Я просто не верю, что, несмотря на все трудности, несмотря на практически отсутствие голоса у меня на финале, узлы и несмыкание связок, всё-таки нам удалось это сделать, это чудо! написал победитель после того, как ему вручили заветную статуэтку и 1 миллион рублей.

Лицо или маска

Космическое преображение Богдана Шувалова и результаты пластической хиругии. Фото © YouTube / Umanchannel

Космическое преображение Богдана Шувалова и результаты пластической хиругии. Фото © YouTube / Umanchannel

Негативную реакцию подогревают сравнительные фото Богдана. Например, блогер и певец Александр Уманчук, у которого почти полмиллиона подписчиков на ютуб-канале, не постеснялся выложить такой коллаж, намекнув на то, что Шувалов прибегал к услугам пластического хирурга.

Победитель тут только его пластический хирург. Просто браво, без шуток, — написал пользователь под ником EmilyRight, и только один этот комментарий собрал около 700 лайков.

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Говоря о внешности, некоторые зрители обратили внимание на тот факт, что Шувалов уже много раз пытался попасть в "Голос", а также участвовал в других вокальных конкурсах в России и за рубежом, но его не помнят.

Голосует в основном женская половина, голосуют за внешность, и голос вроде есть. Многие же не знали, что он не проходил в других прослушиваниях, и не знали его до пластики, — написал пользователь user-gg9so5ju7d.

Игра на жалость

На шоу "Ну-ка, все вместе!" Шувалов набрал всего 40 голосов. Фото © YouTube / WeiT Media

На шоу "Ну-ка, все вместе!" Шувалов набрал всего 40 голосов. Фото © YouTube / WeiT Media

К слову, сам Богдан не скрывал того, что уже давно пробивается на пьедестал. По его словам, он 10 раз пытался попасть в "Голос", но его не брали. Три года назад он выступал и в шоу "Ну-ка, все вместе!". Но собрал всего 40 голосов из 100 возможных. По мнению Николая Баскова, такой плохой результат был обусловлен чрезмерной откровенностью Шувалова по поводу своей болезни.

Уважаемая сотня! Меня зовут Богдан Шувалов, мне 23 года, город Санкт-Петербург. Три месяца назад у меня обнаружили онкологию, у меня вырезали опухоль из головы, и сегодняшнее выступление я хочу посвятить докторам, благодаря которым я могу снова петь, — сказал Шувалов перед тем, как начать выступление.

Реакция судей была неоднозначной. Многие прямо заявили, что конкурсант не должен был давить на жалость или хотя бы дождаться результатов. По всей видимости, с тех пор Богдан сделал выводы и на этот раз о своей болезни старался не говорить.

Знак качества

Блогер Александр Уманчук. Фото © YouTube / Umanchannel

Блогер Александр Уманчук. Фото © YouTube / Umanchannel

Нельзя не сказать, что все, кто обращает внимание на вокальные недостатки Шувалова, признают, что у него широкий диапазон и возможности. По сути, большая часть претензий обращена не к нему самому, а к качеству телепроекта.

Сделали такого русского Димаша, это начало стрелять, и они протащили его до финала <…> Когда-то шоу "Голос" это был знак качества, это была марка. Можно было сказать, что человек, участвующий в "Голосе", это человек выдающийся, у которого суперталант <…> Там был Александр Борисович Градский, без которого как будто бы всё разваливается <…> При нём такого бы не допустили! предположил Александр Уманчук.

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Авторы
Григорий Никонов
Григорий Никонов
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