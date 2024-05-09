Красавчик нарасхват: почему в Сети не утихает ярость зрителей шоу "Голос" После финала шоу "Голос" в этом году прошло уже достаточно времени, чтобы зрители переключили своё внимание на что-то другое, но, судя по количеству публикаций, просмотров и комментариев, 12-й сезон стал одним из самых "горячих" в обсуждении фанатов. 8 мая, 21:33 Победитель 12-го сезона шоу "Голос" Богдан Шувалов. Обложка © VK / "Голос"

Голосовые манипуляции

Поводом для недовольства огромного числа зрителей стал выбор победителя шоу. Впрочем, даже самые авторитетные обозреватели телепроекта признают талант Богдана Шувалова и вопросы скорее не к нему, а к новому тренду — Life.ru изучил, что не устраивает фанатов.

Блогер Дарья Манакова. Фото © YouTube / Dasha Manakova Easy Music

Критика вокальных способностей Шувалова заполнила соцсети после того, как создатели "Голоса" в одном из анонсирующих видеороликов засветили выступление Богдана якобы без обработки автотюнингом. Когда же в эфир вышел сам выпуск, в котором он спел песню Lovely (мировой хит Билли Айлиш и Кхалида), разница удивила.

— Таким образом, конкурсом можно манипулировать <…> Участники, не прошедшие слепые прослушивания, подвергаются редактированию, но чуть поменьше, дабы показать, что они недостаточно хорошо спели <…> А вот кто прошёл, их хорошенько дополнительно "тюнят", редактируют, чтобы у неискушенного зрителя не возникло вопросов к справедливости решения, — утверждает Дарья Манакова в своём видеообзоре, под которым уже более двух тысяч, в большинстве своём согласных с ней, комментариев.

Поддержка артиллерией

Фото © Telegram / dashamanakova

Примечательно, что Манакову поддерживают не только её подписчики, но и представители Пелагеи: от имени официального канала группы "Пелагея" под видео Манаковой, в котором она детально разбирает вокал Шувалова, был поставлен лайк. Этот жест сама Дарья воспринимает как поддержку со стороны Пелагеи и/или её представителей.

Богдан Шувалов со своей наставницей Полиной Гагариной. Фото © VK / Богдан Шувалов

Фальшивые ноты исполнитель с внешностью Кена выдавал и в финальном выступлении с одной из самых исполняемых песен в мире — Adagio (Ремо Джадзотто). Здесь даже самые преданные поклонники Шувалова не смогли не заметить брак. В итоге Богдану пришлось объясняться на своей официальной странице в VK.

— Я просто не верю, что, несмотря на все трудности, несмотря на практически отсутствие голоса у меня на финале, узлы и несмыкание связок, всё-таки нам удалось это сделать, это чудо! — написал победитель после того, как ему вручили заветную статуэтку и 1 миллион рублей.

Лицо или маска

Космическое преображение Богдана Шувалова и результаты пластической хиругии. Фото © YouTube / Umanchannel

Негативную реакцию подогревают сравнительные фото Богдана. Например, блогер и певец Александр Уманчук, у которого почти полмиллиона подписчиков на ютуб-канале, не постеснялся выложить такой коллаж, намекнув на то, что Шувалов прибегал к услугам пластического хирурга.

— Победитель тут только его пластический хирург. Просто браво, без шуток, — написал пользователь под ником EmilyRight, и только один этот комментарий собрал около 700 лайков.

Говоря о внешности, некоторые зрители обратили внимание на тот факт, что Шувалов уже много раз пытался попасть в "Голос", а также участвовал в других вокальных конкурсах в России и за рубежом, но его не помнят.

— Голосует в основном женская половина, голосуют за внешность, и голос вроде есть. Многие же не знали, что он не проходил в других прослушиваниях, и не знали его до пластики, — написал пользователь user-gg9so5ju7d.

Игра на жалость

На шоу "Ну-ка, все вместе!" Шувалов набрал всего 40 голосов. Фото © YouTube / WeiT Media

К слову, сам Богдан не скрывал того, что уже давно пробивается на пьедестал. По его словам, он 10 раз пытался попасть в "Голос", но его не брали. Три года назад он выступал и в шоу "Ну-ка, все вместе!". Но собрал всего 40 голосов из 100 возможных. По мнению Николая Баскова, такой плохой результат был обусловлен чрезмерной откровенностью Шувалова по поводу своей болезни.

— Уважаемая сотня! Меня зовут Богдан Шувалов, мне 23 года, город Санкт-Петербург. Три месяца назад у меня обнаружили онкологию, у меня вырезали опухоль из головы, и сегодняшнее выступление я хочу посвятить докторам, благодаря которым я могу снова петь, — сказал Шувалов перед тем, как начать выступление.

Реакция судей была неоднозначной. Многие прямо заявили, что конкурсант не должен был давить на жалость или хотя бы дождаться результатов. По всей видимости, с тех пор Богдан сделал выводы и на этот раз о своей болезни старался не говорить.

Знак качества

Блогер Александр Уманчук. Фото © YouTube / Umanchannel

Нельзя не сказать, что все, кто обращает внимание на вокальные недостатки Шувалова, признают, что у него широкий диапазон и возможности. По сути, большая часть претензий обращена не к нему самому, а к качеству телепроекта.

— Сделали такого русского Димаша, это начало стрелять, и они протащили его до финала <…> Когда-то шоу "Голос" это был знак качества, это была марка. Можно было сказать, что человек, участвующий в "Голосе", — это человек выдающийся, у которого суперталант <…> Там был Александр Борисович Градский, без которого как будто бы всё разваливается <…> При нём такого бы не допустили! — предположил Александр Уманчук.

Авторы Григорий Никонов