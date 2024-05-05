Невеста на $200 млн: Почему Мария Шарапова всё ещё не замужем От "мёртвой лягушки" до счастливой матери с состоянием в $200 млн: Мария Шарапова состоялась как спортсменка и бизнесвумен. Новости о рождении сына могли бы закрыть ещё один гештальт — семейный, но почему-то она до сих пор не замужем и без гражданства. 4 мая, 21:25 Мария и её жених Александр Гилкс. Обложка © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Саша и Маша

Её состояние пару лет назад Forbes оценивал в $200 млн, она постоянный гость VIP-мероприятий, которые посещают самые популярные звёзды США: Ким Кардашьян, Марго Робби, Кэти Перри и так далее. Отцом её ребенка стал утончённый миллионер-аукционист, британский аристократ Александр Гилкс. И тем не менее Шарапова заявляла и заявляет — в ней "живёт русская культура". Похоже, что Маша рассматривает американский мир селебрити как ещё одну планку, которую она вполне способна покорить.

В кого она такая?

Это в её характере. Упрямая, пробивная, всегда идёт до конца и никогда не сдаётся. Чтобы понять, как формировался этот характер, нужно копнуть глубже, лет так на 30 назад. Отец Марии был тренером по теннису, но детство у Марии было далеко не шаблонным. Отношения с отцом всегда были сложные. Мария видела их разницу с мамой, которая от спорта была далека и тянулась к прекрасному, к искусству. Папа же был как ядерный реактор.

Родители Марии: Юрий и Елена Шараповы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova

В начале 90-х они из Гомеля переехали в Сочи. Там жила бабушка Марии по матери. Про то, что родители ругались, Мария никогда не рассказывала, но похоже, что объединяло их только одно — любовь к дочери. Мама будущей звезды спорта не стала препятствовать жгучему желанию мужа помочь их дочурке реализоваться в большом теннисе, и она отпустила их в США.

Поехали!

Жизнь за Атлантикой не была лёгкой. У папы не было денег, он хватался за любую работу, лишь бы Маша могла продолжать тренироваться и поступить в Академию тенниса в Брейдентоне.

— Три года я спала в крохотных комнатушках, заваривала кашу из пакетиков, играя на турнирах в самом захолустье, — признавалась позже Мария.

Когда появилась перспектива и с Шараповой был подписан первый контракт, в США прилетела и её мама. Она стала уравнителем в семье. Отец заряжал на великие свершения, а мать водила дочь по музеям, на балет и в театры.

Маша с отцом Юрием Шараповым. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova

В 2003 году начался взлёт Марии Шараповой. Это был её дебют на взрослых соревнованиях серии Большого шлема. Девушке было всего 16 лет. Разумеется, она не жила только лишь спортом. В этом уникальность Маши — каких бы спортивных высот она ни достигала, в ней всегда была женственность, чуткость и желание быть любимой.

Не глупый ребёнок

Ему было 23 года. Он тоже теннисист — Хуан Карлос Ферреро. Только в одно имя можно было влюбиться, если тебе 16 и ты видишь его из окна каждый день. Но было препятствие, которое Маша не смогла преодолеть. Он был несвободен.

— Я следила за ним, строила планы. Пряталась за занавеску у окна своего коттеджа и подсматривала за каждым его передвижением. Стоило мне увидеть их вместе, я понимала, что я всего лишь глупый влюблённый ребёнок, — признаётся Шарапова.

Мария Шарапова и Хуан Карлос Ферреро. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova

Первое поражение на личном фронте обернулось выплеском колоссальной энергии на корте. Начались победы. Одна за другой. Кто знает, что в тот момент Маша вкладывала в каждый свой удар. После Ферреро были и другие мужчины, но ни один из них не становился её мужем. Но каждый делал её сильнее.

Всё, что не убивает

Солист группы Maroon 5 Адам Левин научил Шарапову переносить чудовищную несправедливость. После расставания с Машей музыкант повёл себя как подлец и вылил в прессу поток интимной грязи.

Мария Шарапова на корте. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova

— На корте она так кричала. Я думал, что и в постели она огонь. Вы даже представить не можете, как я был разочарован. Я не добился от неё ни звука во время секса, она просто лежала, как мёртвая лягушка, — заявил Левин публично.

Любая другая девушка бы не выдержала такого позора, но только не Мария. Она приняла лучшее решение — простить. Это было по-русски, и этого в США никто вначале не понял. Поняли и с уважением поклонились Шараповой, когда сам Левин принёс публичные извинения. Вся история перевернулась, и всем стало ясно, кто есть кто.

Дальше сама

Другим важным мужчиной в жизни русской теннисистки стал баскетболист Саша Вуячич из "Лос-Анджелес Лейкерс". Отцу Маши он не понравился, но дело дошло до помолвки. Не получилось по вине Вуячича. Он не смог смириться с тем, что Маша больше зарабатывает. Они расстались. В этот же момент Мария поняла, что и с отцом она должна перейти на другой уровень отношений. С 2010 года он больше не заведовал её финансовыми делами, началась сепарация. Она поняла, что дальше ей лучше двигаться самостоятельно.

Мария Шарапова в СМИ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sugarpova

Начались самые успешные годы в её карьере. Мария стала одной из десяти женщин, которые собрали весь Большой шлем, то есть выиграли все одноимённые турниры в разные годы. С Марией стали подписывать контракты крупнейшие бренды. Вскоре она сама запустила собственное кондитерское производство и сумела превратить это дело в многомиллионный бизнес. Однако за всей этой погоней и свершениями не было главного — тихого семейного уюта.

Всё поняла

Однажды, когда она была уже долларовым мультимиллионером, в её особняк приехали мама и папа. К тому времени они уже не жили вместе, но это был вечер надежд. Глядя на них, Маша на мгновение представила, что родители вновь сойдутся. В этот момент в её груди стало тепло. Но Юрий и Елена решили иначе. Мария расстроилась, но окончательно поняла, что, возможно, именно эта гонка, именно карьера являются главным стоп-краном для создания семьи.

В 2018 году она встречает Александра Гилкса, от которого родит сына. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova

В 2018 году она встречает Александра Гилкса. Это потомственный британский аристократ, выпускник Итонского колледжа, который жил в Нью-Йорке и сколотил состояние на аукционах. Его бизнес и его происхождение позволяли ему быть своим в высшем обществе, куда так часто приглашали Шарапову. Он был заметно ниже её ростом, но у него было преимущество — он немного знал русский язык. Его мать работала в Оксфордском университете в департаменте изучения России и стран Восточной Европы.

Стоп-кран!

Мария решила, что пора завершать карьеру, и написала своё знаменитое прощальное эссе, которое было опубликовано в Vanity Fair в 2020 году. Затем состоялась их помолвка, но до свадьбы дело не дошло. Нет, они не расстались, наоборот, в 2022 году у них родился сын, но что-то помешало им оформить брак официально. Ходили слухи о том, что для Гилкса это могло стать проблемой из-за того, что Мария остаётся гражданкой России. Как бы то ни было, Гилкс в одном из последних интервью довольно искренне говорил о том, как любит Марию. Судя по его словам, его как раз восхищает её упрямый характер.

Стиль и отдых Марии Шараповой в личной жизни. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova

— Она является отличным образцом для подражания — мотивирует меня на развитие и дисциплинирует. Она более прямолинейна, и меня это восхищает, — признался Александр Гилкс.

Одним из подобных проявлений характера как раз и является позиция Маши к своему гражданству. Она прекрасно понимает, что это не ей нужна Америка, а Америке нужна Мария Шарапова.

— Если бы я хотела, то получила бы гражданство США. Но я никогда не обсуждала этот вопрос с членами своей семьи и командой. Во мне живёт русская культура. Это касается не только моего места рождения, но и того факта, что у меня русский менталитет, я упрямая и никогда не сдаюсь. Поэтому я решила остаться гражданкой России, — заявила Мария Шарапова журналистам.

Всего лишь цель

Мария Шарапова с наградой на фоне Эйфелевой башни во Франции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariasharapova

Сегодня, когда Мария оказывается на красной дорожке в Нью-Йорке, Лондоне, Париже или Шанхае, многие уверены, что они понимают эту женщину, — мол, карьера в спорте завершена, есть много денег и желание быть причастной к VIP-тусовке. Это отношение чувствуется в тональности комментариев, подписей к её фото, акценте на её спортивном телосложении… Но все эти люди не понимают, что уже давно сами являются источником энергии для Марии Шараповой. Она давно приучила себя превращать всё то, что работает против неё, в то, что ей помогает достигать своих целей.

Авторы Григорий Никонов