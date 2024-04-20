Убийство в стиле лакшери: Чьи уши торчат за министром Казахстана, который до смерти забил свою жену В Казахстане приняли закон, который позволит судам выносить смертный приговор за домашнее насилие. На это решение власти подтолкнула душераздирающая история в семье экс-министра Куандыка Бишимбаева, которая расколола общество на тех, кто боится и ненавидит. 19 апреля, 21:25 Высокопоставленный чиновник Казахстана Куандык Бишимбаев убивал свою жену под камерами. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aitym, © Telegram / Jogargy_sot

Закон против кланов

Куандык Бишимбаев на суде. Фото © Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Судя по материалам уголовного дела, высокопоставленный чиновник из Казахстана Куандык Бишимбаев убивал свою жену под камерами руками и ногами, а потом просто ждал, запретив вызывать скорую. Много, много часов. В итоге 31-летняя Салтанат Нукенова скончалась от страшных травм. Это было в ноябре прошлого года. Сейчас апрель 2024-го, но до сих пор в Казахстане не могут решить, как привлечь к ответственности бывшего министра экономики. Все понимают, что за этим человеком стоит какая-то невидимая сила, но что это за сила, если даже действующая власть вынуждена менять законодательство, и почему в России такое невозможно? Разбираемся в истории, которая поставила на уши всю страну и длится шесть месяцев.

Папа, Вашингтон, Назарбаев

Куандык Бишимбаев. Фото © Inbusiness.kz

Чтобы понять, в чём именно казус системы правосудия, необходимо установить вес человека, который пока не по зубам казахской Фемиде. Куандыку Бишимбаеву 44 года. Он родился в семье большого человека. Его отец — профессор, академик, был ректором самых престижных вузов. Сын такого человека просто не мог не получить прекрасного образования. Разумеется, Государственной академией управления дело не обошлось и Куандыка отправили в Вашингтон. Это первый публичный пункт биографии Бишимбаева, который пересекается с Нурсултаном Назарбаевым. Поездка в США оплачивалась именно программой первого президента республики.

Карьерный провал Бишимбаева

Карьера после такой "упаковки" была предрешена. Бишимбаев очень быстро оказывается интегрирован в элитарные круги Астаны и Алма-Аты, и за 15 лет от менеджера Банка развития Казахстана становится министром экономики. Но в стране, где основные вопросы решаются на уровне кланов, всегда есть опасность перейти дорогу кому-то, кто может тебя раздавить. Бишимбаев был слишком активным и решил пойти в большую политику, претендуя стать депутатом Мажилиса (нижняя палата Парламента). Именно в этот момент у него начинаются проблемы. Ему всего 36, а прилетает обвинение в коррупции на миллиард. Приговор — 10 лет тюрьмы и в последнем слове просьба передать Нурсултану Назарбаеву извинения за то, что "не оправдал его надежды".

Эзотерика и любовь

Куандык Бишимбаев с Салтанат Нукеновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _salta_n

В тюрьме Куандык отбыл меньше половины срока. Его вытащили в 2019 году, но запретили заниматься политической деятельностью и работать на государственной службе. Чем заняться? Человек вроде на свободе, но чувствует себя жертвой системы. У него есть силы и желание участвовать в больших играх, но в допуске туда ему отказано. При этом он также финансово обеспечен, может себе позволить дорогое жильё, машины, дома. Тем не менее вскоре от него уходит жена. У них четверо детей. По некоторым свидетельствам из окружения Бишимбаева, тогда он увлекается эзотерикой. Начинает посещать гадалок и верить в астрологию. Именно желание получить ответы на свои нерешённые вопросы приводит его на сеанс к молодой красивой девушке-астрологу Салтанат Нукеновой.

Ревность и жестокость

Салтанат Нукенова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _salta_n

Предложение он сделал очень быстро, она не успела опомниться, лишь уведомив родных о том, что сказала ему да. С этого момента близкие потеряли Салту. Вначале это были оправдания из серии "Ну, вот он такой, привык всё контролировать". А затем появились первые сигналы тревоги — синяки и ссадины. Она практически оказалась в изоляции и стала употреблять алкоголь. О том, что её муж — тиран и жестокий человек, говорили уже все, кто знал их близко, но понимали, какие связи и вес имеет Бишимбаев. Его боялись.

Однажды он раздел жену догола и снял её на видео, чтобы этим шантажировать. Конец больным отношениям решила положить сама Салтанат. Это было её последнее решение. О том, что уходит, 31-летняя Нукенова объявила мужу 8 ноября после концерта Дмитрия Билана, куда они ходили вместе. Слова супруги Бишимбаев воспринял плохо, но предложил поговорить в ресторане.

Это последние кадры с ещё живой Салтой Нукеновой. Видео © Telegram / SHOT

Они выпили четыре бутылки вина. Диалога уже быть не могло. Началась ссора. На выходе из заведения он стал бить жену. Всё это оказалось зафиксировано видеокамерами. Большую часть из записей позже удалят, но всё-таки стороне обвинения удастся выцарапать кадры, на которых отчётливо видно, что Бишимбаев бьёт женщину руками и ногами и когда она стоит, и когда лежит. Это было ночью. Она ещё долго лежала на гостевом диване и, по показаниям свидетелей, "как-то странно хрипела". Вместо того чтобы вызывать скорую, Куандык позвонил ясновидящей, с которой в то время тесно общался. Гадалка сказала ему, что его жена спит и нужно дать ей время. Поэтому, когда днём 9 ноября Салта перестала дышать, у Бишимбаева началась истерика. Он впервые почувствовал, как жестоко обманулся — загубил свою душу.

Борьба под коврами

Фото © Orda.kz / Павел Михеев

А дальше началась борьба… подковёрная. Суд над бывшим министром экономики стал чем-то вроде национального реалити-шоу, которое смотрит вся страна. Бишимбаев имел богатый опыт коммуникаций и маркетинга и лично настоял, чтобы процесс был максимально открытым. Многие его противники усмотрели в этом уловку с целью оказывать влияние на потерпевшую сторону через общественное мнение. И похоже, что тактика защиты срабатывает. В Казахстане многие видят за Бишимбаевым силы, которые способны выцарапать из лап правосудия любого человека.

С другой стороны, очевидно, что подобный резонанс представляет действующую власть в очень невыгодном свете. Отсюда и новый закон, который спешно приняли в Парламенте буквально на днях. По нему за домашнее насилие теперь в Казахстане виновным грозит смертная казнь. Сейчас защита Бишимбаева настаивает на том, чтобы суд рассматривался с присяжными. В этом многие также увидели способ уйти от ответственности, так как в Казахстане присяжные очень часто выносят оправдательный приговор. Кто-то считает, что именно клановость в таких случаях проявляется в полную силу.

Дело Лошагина

Дмитрий Лошагин с женой Юлией Прокопьевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

В России подобные казусы системы — нонсенс. Если подбирать аналогии, то здесь напрашивается дело Дмитрия Лошагина — фотографа из Екатеринбурга, который убил и сжёг свою жену. Этот человек был вхож в элиту региона и за него "боролись всем миром", но с момента убийства и до выхода на свободу он находился за решёткой. Да, в какой-то момент лобби, привлекаемое к екатеринбургскому делу, сумело добиться подписки о невыезде, но на свободе Лошагин пробыл всего полгода. В целом же в тюрьме он провёл около 10 лет и сейчас ведёт образ жизни, которому не позавидуешь.

Наш суд!







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Авторы Григорий Никонов