Почему за деньги РФ школьников в Средней Азии учат "российской оккупации" Политолог Дмитрий Родионов — о том, с чьей подачи в учебниках истории в Таджикистане, Киргизии и Казахстане появился термин "российская оккупация". 4 апреля, 21:35 Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Теракт в "Крокусе", исполненный выходцами из Таджикистана, вновь поднял ряд вопросов относительно того, что за люди к нам едут, кто или что толкает их на преступление? Оказывается, это во многом обусловлено теми учебными программами, по которым люди получают образование у себя на родине. Причём самое вопиющее то, что подобные программы действуют в "русских школах", которые Россия создаёт на территории стран Средней Азии якобы для продвижения "мягкой силы".

Чему учат школьников в Таджикистане

В официальной программе учебного курса истории до 1917 г. в Таджикистане преподаётся о "нашествии царской России", об "оккупации", "колониальном периоде" и "антиколониальной борьбе". Фото © ТАСС / Давыдов Олег

На интересную деталь обратил внимание историк Александр Дюков. Оказывается, в официальной программе учебного курса истории до 1917 года рассказывается о "нашествии царской России", об "оккупации", потом были "колониальный период" и "антиколониальная борьба".

Странная какая-то "оккупация". На момент вхождения территории нынешнего Таджикистана в состав Российской империи процент грамотности там был самым низким среди всех национальных окраин — порядка 0,5%. Первые публичные библиотеки были открыты в Ура-Тюбе и Худжанде в 1910 году.

Про борьбу советской власти за всеобщую ликвидацию безграмотности, про то, что молодые учителя со всей страны, рискуя собственной жизнью, ехали нести свет науки в кишлаки, уровень развития образования в которых был близок к средневековому, думаю, напоминать нет даже смысла. Сегодня, согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, уровень грамотности в Таджикистане составляет 99,77%. Серьёзные последствия оставила "оккупация"…

А что за "антиколониальная борьба"? Это начавшееся в Худжанде Среднеазиатское восстание 1916 года, когда науськиваемые местными элитами под знамёнами "джихада" жители уничтожали переселенцев? Или это борьба басмачей, которые отчаянно не хотели, чтобы на их земле появились школы, больницы, фабрики и заводы, выросли новые города, а хотели загнать людей обратно в средневековье?

Текст этого "замечательного" учебного пособия был обнаружен на сайте российско-таджикской школы в городе Бохтар, в открытии которой 1 сентября 2022 года участвовали в режиме видео-конференц-связи главы России и Таджикистана, а также наш министр просвещения. Это одна из пяти российско-таджикских школ, открытых в рамках подписанного в 2019 году соглашения между Россией и Таджикистаном. По задумке, в таких школах должны готовить тех самых "ценных специалистов", которые в будущем приедут поступать в российские вузы и будут работать в нашей стране. Ещё четыре такие школы — в Душанбе, Худжанде, Кулябе и Турсунзаде. Всего в них обучается порядка шести тысяч детей.

Образование в них ведётся на русском языке российскими учителями по Федеральным государственным образовательным стандартам России, "адаптированным для Таджикистана".

То есть рассказывать детям про "российскую оккупацию" — это и есть адаптация? Интересно! Тем более что всё это делается на российские бюджетные деньги! В 2021-м Минфин РФ выделил из бюджета 150 миллионов долларов на строительство и оснащение школ. А в 2022-м этим школам российским правительством было выделено 5,7 миллиарда рублей.

Директор школы в Бохтаре — Евгений Ласица — в курсе, чему учат школьников. Во всяком случае, учебная программа утверждена им лично! Или он подписывает документы не глядя?

Если даже и так, когда разгорелся скандал, прочитать ему явно пришлось. Документ оперативно убрали с сайта учебного заведения, но "Яндекс"-то помнит всё. Кстати, на проблему с учебниками уже отреагировали в Госдуме. Депутат Михаил Матвеев пообещал разобраться: "Запрошу, пожалуй, в правительстве и МИД эти рабочие программы по всем "русским школам" во всех республиках, где такие есть. Почитаю, за что платим. Причём дважды. Сначала за наши деньги учим их детей считать Россию оккупантом, потом, когда они вырастают и приезжают напичканные такой идеологией к нам, тратим деньги на то, чтобы их "адаптировать", отметил парламентарий в своём телеграм-канале.

Проблема в том, что это касается не только "русских школ", которые содержатся за счёт России, — это просто совсем уж вопиющий пример. Но та же проблема — переписывание истории, создающее почву для русофобии и людей, которые потом едут работать в Россию, есть в национальных школах и не только в Таджикистане.

История в школах Киргизии

Берём учебник по истории Кыргызстана для 11-го класса Оскона Осмонова — издан на русском, так что любой может без труда убедиться лично — раздел о восстании 1916 года.

"Крестьяне-переселенцы презрительно относились к кыргызам, захватывали водные источники, перекрывали воду, вынуждая местное население бросать свои наделы и перекочёвывать. Во время торговых сделок русские, пользуясь бедностью кыргызов, покупали у них почти годовалых ягнят по 80 копеек, телят — по одному-полтора рубля. Нередко под разными предлогами скот просто отбирался".

Почему авторы учебников поддерживают протесты против Москвы и националистические погромы? Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

"Царская власть, предвидя возмущение местного населения, помимо регулярных воинских сил Туркестана начала вооружать переселенцев… Это значит, что каждый переселенец, способный носить оружие, имел винтовку. Застрелить кыргыза, ставшего на защиту своей земли и своих прав, стало в порядке вещей. Доведённый до отчаяния колониальными притеснениями, народ был вынужден подняться с оружием в руках на отрытую освободительную борьбу…"

"Растерянных, разобщённых людей, несущих на себе нехитрый скарб и гнавших оставшийся от разграбления скот, настигали карательные отряды и дружины крестьян-переселенцев, подвергали издевательствам, грабежу и безжалостно уничтожали на месте".

Не слишком ли предвзятое описание? Почему ни слова о том, что местные элиты пытались за счёт этого восстания решать свои проблемы? О том, что оно подогревалось Западом? О том, что восставшие уничтожали целые деревни с их населением? Напротив, вырезанные вооружёнными людьми безоружные переселенцы выставляются как участники "геноцида кыргызов".

Про Осмонова есть, кстати, статья в Википедии: доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Кыргызстана, автор более 20 учебников по истории, которые изданы тиражом более полутора миллионов экземпляров. Книги Осмонова используют во всех кыргызских школах.

В Казахстане давно переписывают историю

А вот тот же исторический эпизод по версии "Истории Казахстана (начало XX века – настоящее время)", учебника для 9-го класса авторства Б. Аяган, М. Шаймерденовой:

"Впервые за многие годы колониального порабощения казахи осознали общность национальных интересов, ощутили собственную значимость в качестве силы, способной и обязанной противостоять колониальной экспансии. Именно поэтому драматические события 1916 года, когда в ходе вооружённого противостояния стали формироваться властные структуры, аппарат управления и вооружённые силы оцениваются как национально-освободительное восстание".

В той же книге объясняется движение казахов к независимости на исходе перестройки: "В 1980-е годы стало ясно, что погибает Арал, суживается сфера применения казахского языка, идут бесконечные взрывы на Семипалатинском и иных полигонах, процветают вечные спутники административной системы: взяточничество, протекционизм, растущий алкоголизм и социальная апатия населения".

Разумеется, авторы поддерживают протесты против Москвы, националистические погромы, устроенные в Алма-Ате в 1986 году, русофобские выступления в Жанаозене в 1989-м, пытаясь выставить их как эпизоды "никогда на самом деле не прекращавшейся антиколониальной борьбы".

А как вы хотели, если основатель независимого Казахстана ещё в 2016 году заявлял, что, когда территория республики была колонией России, "все богатства из земли вывозились" царской администрацией, а казахам "просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль", в Казахстане "даже дорог внутри страны не было", потому что "мы были колонией".

При преемнике Елбасы в Казахстане пошли ещё дальше, решив переписать официальный семитомник "История Казахстана с древнейших времён до наших дней". Если раньше было принято говорить о "добровольном вхождении Казахстана в состав России и СССР", то теперь этот период будет назван "колонизацией", сопровождающейся "ущемлением прав казахского народа" и "деградацией системы казахского общества".

А в 2020 году в республике была создана Государственная комиссия по окончательной реабилитации "жертв политических репрессий", каковыми признали осуждённых в СССР за бандитизм басмачей, а также коллаборационистов времён Великой Отечественной войны из "Туркестанского легиона".

И это речь о странах, которые входят с нами в экономические (ЕАЭС) и военно-политические союзы (ОДКБ). Ровно то же происходит в соседних Узбекистане и Туркмении, откуда в Россию также едет немало мигрантов в поисках лучшей жизни. Мигрантов, воспитанных на таких вот учебниках, привыкших видеть в россиянах эксплуататоров и колонизаторов.

Поэтому проблема в реальности намного шире, чем продвигаемые через российские бюджетные программы антироссийские нарративы. Необходимо положить конец формированию у нас под боком взрывоопасной враждебной среды. И для этого нужна политическая воля.

Авторы Дмитрий Родионов