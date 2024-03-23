По ту сторону провода: Кто стоит за исполнителями теракта в "Крокус сити холле" Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Запад пытается увести от вероятного заказчика чудовищного теракта в Москве 22 марта и кто может оказаться "связующим контактом", ожидавшим исполнителей на Украине. 23 марта, 14:28 Горящее здание "Крокус сити холла". Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ уже на следующий день после теракта в "Крокус сити" отчитался о задержании 11 человек, включая четверых террористов. По заявлению представителей спецслужб, теракт был тщательно спланирован, а после его совершения преступники намеревались перейти границу РФ с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.

Террористы двигались по трассе М3 "Киев" и весь путь были в поле зрения силовиков — их вели до засады в безлюдном месте, где их задержание не могло спровоцировать новые жертвы среди гражданских.

На Украине, конечно же, отрицают причастность к теракту, но возникает вопрос, почему именно туда стремились эти люди? И почему Запад как по команде начал отрабатывать другую версию, словно пытался увести следы?

При чём тут ИГИЛ*?

Почему западные СМИ поспешили возложить вину за теракт на ИГИЛ*. Фото © Freepik

Почти сразу после теракта появилась информация о том, что якобы ответственность за его исполнение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Интересно, что об этом мы узнали из сообщения американского агентства Reuters, а также CNN. Эту информацию также распространила американская же The New York Times. По утверждению издания, "официальные лица США подтвердили это заявление". Кроме того, по данным газеты, "американские чиновники в марте собрали разведданные" о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство — Хорасан"* планировало нападение в Москве".

О том, что у Вашингтона есть разведданные, подтверждающие причастность ИГИЛ* к теракту в "Крокус сити холле", сообщила также CBS News со ссылкой на американского чиновника.

При этом в Сети обратили внимание, что для сообщения использовался шаблон, который террористы не применяют уже много лет, а в реальных аккаунтах ИГИЛ* такого сообщения не появлялось.

О том, что ИГИЛ* взял на себя ответственность за теракт, сообщали и связанные с Михаилом Ходорковским* телеграм-каналы. Интересно, что незадолго до этого они же утверждали, что якобы спецслужбы РФ исключили возможную причастность украинцев к теракту. Есть и ещё ряд моментов, позволяющих считать, что ИГИЛ* тут непричастен.

Ведь что такое терроризм? Терроризм бывает двух видов: первый имеет цель выторговать какие-то преференции — для этого обычно берут заложников. Не с целью их убийства, а с целью продажи их жизни. Классический пример — тот же "Норд-Ост", и здесь явно не тот случай. Второй — это посеять страх, и именно тут важно убить как можно больше людей. В этом случае, как правило, используются фанатики-смертники, которые должны погибнуть вместе с жертвами. Такие явно не будут пытаться удрать после совершения теракта. Причём удрать явно к своим покровителям и отнюдь не в Афганистан.

А что мы видим тут? Террористы убивали людей направо и налево, после чего пытались скрыться. Кстати, один из задержанных уже признался, что ему заплатили за теракт полмиллиона рублей. То есть связь с радикалами можно отметать, так как там работают идейные отморозки.

США в марте 2024 года получили данные о подготовке террористической атаки в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

И да, нужно понимать, что ИГИЛ* — сетевая структура, у которой после разгрома в Ираке и Сирии нет единого центра, в которой каждая отдельная группировка просто использует модный "бренд", — для них давно стало нормой брать на себя любые теракты по всему миру, таким образом они повышают свою "капитализацию", им не нужно даже самим ничего устраивать, достаточно заявить о своей причастности к тому или иному инциденту.

При этом ИГИЛ*, как и большинство радикальных исламистских группировок, это креатура США и так или иначе ими контролируется, и вряд ли он мог бы осуществить столь масштабную вылазку без помощи Вашингтона.

Попытка перевода стрелок

СВР не раз подтверждала факты заброски на Украину спецслужбами США и Великобритании отрядов ИГИЛ*. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Любопытно, что вся пропагандистская машина США прямо из кожи вон лезет, чтобы обвинить во всём радикалов. Зачем? Уж не для того ли, чтобы перевести стрелки с кого-то другого? "Нет указаний, что Украина или украинцы причастны к стрельбе в "Крокус сити холле", заявил сразу после информации о теракте представитель Белого дома Джон Кирби, добавив, что ЧП только произошло и нет никакой детальной информации.

Простите, но вы же сами 7 марта распространяли сведения о готовящихся терактах в Москве! И вот спустя несколько часов в Вашингтоне, похоже, выработали единую позицию: да, мы вас предупреждали, но вы нас не послушали. США в марте 2024 года получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной, говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Ещё откровеннее высказался британский The Economist, который во всём обвинил власти России, дескать, посольства западных стран две недели назад предупредили Москву о возможных терактах, но "президент Владимир Путин решил проигнорировать предупреждения Запада во время своего ежегодного обращения к своим самым высокопоставленным силовикам". Ну, а дальше традиционные обвинения в том, что своей политикой Москва усилила межэтническую и межконфессиональную напряжённость, чем сделала Россию мишенью для террористических групп. Разумеется, не украинских.

"Реальность такова, что попытка сделать что-либо подобное со стороны Украины была бы актом чистого безумия. Убийство мирных жителей было бы верным способом оттолкнуть западных сторонников, от которых так сильно зависит Украина", отмечает издание. Серьёзно? А террористические вылазки на территорию России, непрерывные варварские обстрелы её городов — это не безумие? Это не способно оттолкнуть западных сторонников? Как-то не сомневались даже…

Но если 7 марта вы предупреждали об угрозах терактов, выходит, у вас была конкретная, достоверная информация? Если вы так уверены, что Украина не виновата, значит, вы точно знаете, кто за этим стоит? Или же цель изначально была в том, чтобы направить следствие по ложному следу?

Украина давно сотрудничает с исламистами

Украина переходит к тактике множества разноуровневых, но при этом структурированных атак. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вообще-то, использование исламистов — удобная концепция для того, чтобы замести следы и выгородить Украину. Однако "доказательства" причастности ИГИЛ* выходят слабыми. И вообще надо понимать, что связь террористов с украинскими спецслужбами никак не противоречит наличию у них салафитских убеждений. Киевский режим давно привлекает к сотрудничеству исламистов, более того, такие люди активно воюют и даже командуют целыми подразделениями ВСУ.

Служба внешней разведки России не раз подтверждала факты заброски на Украину спецслужбами США и Великобритании отрядов ИГИЛ*, шевроны которого неоднократно "светились" в зоне проведения СВО. Кроме того, транзитом через Польшу завозятся боевики из России и стран СНГ, освобождённые из курдских тюрем и прошедшие боевую подготовку на контролируемой американцами сирийской военной базе "Эт-Танф", многие из них имеют серьёзный боевой опыт.

Одним из связующих звеньев между ГУР МО Украины и радикальными боевиками из сирийского Идлиба является экс-командир чеченских боевиков в Сирии Абдульхаким Шишани (он же Руслан Ажиев), чья банда финансировалась США и Британией как "умеренная группировка". Этот человек уже давно находится на Украине и занимается переправкой туда сирийских боевиков, в первую очередь граждан стран СНГ.

На днях он засветился на фотографии, сделанной в приграничной зоне у Белгородской области, во время очередной атаки боевиков. Что он там делал? Участвовал в террористических вылазках, параллельно готовясь встречать "своих" после эвакуации из России? Не он ли имеется в виду под "соответствующим контактом"?

В чём цель теракта?

Украина давно сотрудничает с исламистами. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Действительно, на первый взгляд, для Украины подобные вещи — безумие — и вовсе не потому, что она может утратить поддержку Запада (с этим как раз точно никаких проблем), а потому, что это может спровоцировать весьма жёсткий ответ. Но киевский режим с разумом давно не дружит. А цели этой атаки вполне понятны. Украина переходит к тактике множества разноуровневых, но при этом структурированных атак: от диверсионных вылазок и терактов до информационной войны.

Зачастую одна и та же атака может иметь несколько целей. В данном случае налицо попытка, с одной стороны, "перегрузить" российские спецслужбы, пустив по ложному следу, заставить уделить всё внимание мигрантам. С другой стороны, идёт обработка российского общества, накачка его ксенофобией и национализмом, создание атмосферы недоверия властям, в конечном счёте задача — продемонстрировать, что "война пришла в каждый дом", чтобы ожесточить и настроить против власти.

И во всём этом, как мы видим, активно помогают США и Британия, старающиеся раздуть в России мигрантофобию, попутно уведя справедливое негодование в сторону подальше от истинных организаторов теракта. Разве после этого ещё осталось, о чём с ними разговаривать?

* Запрещённая в России террористическая группировка.

Авторы Дмитрий Родионов