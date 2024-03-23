"Весело сегодня в Москве?": Что известно о задержанных по делу о теракте в московском "Крокус сити холле" Глава ФСБ сообщил о задержании 11 человек, причастных к теракту в "Крокус сити холле", где погибло уже более 90 человек. Отрабатывается их связь с украинскими спецслужбами и религиозными радикальными группировками. Кто уже взял на себя ответственность за теракт? 23 марта, 09:04 9838 9838 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Владимир Гердо, Юрий Смитюк, © Freepik

Белый Renault Symbol с чёрной крышей начали искать сразу после теракта в "Крокус сити холле". В 19:55 на видеорегистратор одного из автомобилистов попал момент, когда этот седан остановился около концертного зала, из него вышли вооружённые автоматами люди и направились в сторону входа. По данным телеграм-канала SHOT, террористы принесли в рюкзаках в "Крокус" ёмкости с бензином. Они разлили горючее и подожгли его. Сразу после стрельбы и взрыва в "Крокус сити холле", примерно в 20:13, белый Renault помчался в сторону МКАД.

Машину террористов изрешетили пулями, у неё на большой скорости разорвало покрышку. Фото © Telegram / SHOT

Утром в Сети появились ориентировки на белый Renault Symbol и четырёх подозреваемых, проживающих в разных регионах России. Как выяснилось, за ночь боевики успели проехать 400 км и добрались до Брянской области. Судя по всему, они рассчитывали спастись на Украине, до которой оставалось 100 км. Рано утром в районе деревни Хацунь в Брянской области их настигли российские силовики. Оперативники попытались остановить Renault Symbol, но водитель лишь увеличил скорость, поэтому они открыли огонь на поражение. По данным телеграм-канала SHOT, машину террористов изрешетили пулями, у неё на большой скорости разорвало покрышку.

В салоне находились четверо мужчин, после остановки они попытались скрыться. Двоих задержали сразу, ещё двое убежали в лес. 19-летний Мухаммадсобир Файзов пытался отстреливаться, чтобы задержать силовиков, но был ранен. Его отправили на операцию в местную больницу. При осмотре в машине нашлись автомат и пистолет.

19-летний Мухаммадсобир Файзов пытался отстреливаться, чтобы задержать силовиков, но был ранен. Фото © Telegram / SHOT

Сразу после этого глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырёх террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле". По данным спецслужб, теракт был тщательно подготовлен.

Сейчас ФСБ отрабатывает связи задержанных. В первую очередь — со спецслужбами Украины и радикальными исламскими группировками. Боевиков уже этапируют в Москву.

Ещё один задержанный подозреваемый. Фото © Telegram / SHOT

Украинский след

Сразу после трагедии в Мировой паутине начали разгонять фейки о том, что теракт организован так называемым "Исламским государством"*. В сети даже появилась информация якобы от имени группировки, в которой она берёт ответственность за содеянное на себя. Однако высокий уровень подготовки участников бойни скорее говорит об участии западных и/или украинских спецслужб.

Вызывает вопросы и странная реакция некоторых стран на трагедию в "Крокусе", например, в США кадры с места происшествия назвали "ужасающими", но при этом Белый дом сообщил, что не располагал информацией о подготовке теракта, и заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.

Однако с начала марта посольства западных стран в Москве рекомендовали своим гражданам воздерживаться от участия в массовых мероприятиях в российской столице из-за высокой угрозы терактов. "Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов", — говорилось в рекомендации.

И в то же время в украинском сегменте YouTube стали появляться ролики примерно одного и того же содержания. В них авторы предупреждали о новом кровавом теракте в России.

— Громкий теракт в самом центре столицы идеально подходит для создания массовой истерии, — говорится в опубликованном 6 марта на видеохостинге сюжете.

Он вышел на канале УНИАН — Украинского независимого информационного агентства новостей. В своё время по своей значимости это агентство было аналогом российского ТАСС. В последнее время оно принадлежало структурам украинского олигарха и покровителя президента Зеленского Игоря Коломойского.

Ролики, подобные этому, публиковались по всему украинскому сегменту Фото © YouTube / УНІАН

Кто взял ответственность за теракт

Ещё велась стрельба в подмосковном "Крокусе", а секретарь СНБО Алексей Данилов уже подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту.

— Весело сегодня в Москве? На мой взгляд, очень весело! Хочется верить, что такое "весело" мы будем устраивать им (гражданам России. — Прим. Life.ru) почаще. Всё-таки братские народы, а родственников надо чаще радовать и проведывать. Значит, будем чаще проведывать, — ничтоже сумняшеся заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в открытую признаёт причастность украинских спецслужб к теракту в "Крокусе". Видео © VK / Лента новостей Москвы

Впрочем, когда стал понятен масштаб содеянного террористами, похоже, пришло понимание, что Россия этого так просто не оставит, и все силовые ведомства Незалежной едва ли не наперегонки начали опровергать свою причастность к теракту, и даже появление Данилова на украинском ТВ там теперь называют дипфейком.

Что известно о погибших и пострадавших к этому моменту

По уточнённым данным, число погибших в результате теракта в "Крокусе" увеличилось до 93 человек, много тел было найдено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь, — там люди прятались от стрельбы. Многие просто задохнулись дымом, на телах нет ранений. К моменту публикации опознаны 37 тел.

Минздрав Московской области обновил список пострадавших. Всего ранено 147 человек. В больницах на данный момент 107, среди них 38 средней степени тяжести, 13 в тяжёлом, 3 в лёгком и 9 в крайне тяжёлом состоянии.

Основная работа по экстренной помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе" уже завершилась. Врачи продолжают стабилизировать состояние раненых. Некоторые пациенты при необходимости будут переведены в федеральные центры. Также в столичные больницы выехали врачи из федеральных центров, сообщил министр здравоохранения РФ Мурашко. В медучреждения Москвы выстраиваются большие очереди из желающих стать донорами и помочь пострадавшим.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Кто может стоять за терактом в Москве? 0 Радикальные исламские группировки Украинские спецслужбы Спецслужбы США

Авторы Евгений Кузнецов