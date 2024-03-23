"Рено" террористов из "Крокуса" изрешетили пулями, у него оторваны крыша и капот

Появились кадры автомобиля "Рено-Симбол", на котором устроившие стрельбу в подмосковном "Крокусе" террористы попались в Брянской области по пути к украинской границе. Об этом пишет SHOT.

Во время задержания силовики изрешетили машину пулями, у неё оторвало покрышку и разворотило капот из-за огромной скорости. Один из находившихся в салоне пытался отстреливаться, чтобы уйти от погони, но был ранен. Автомобиль проехал почти 400 километров, до границы с Украиной оставалось 100 километров.