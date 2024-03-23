"Рено" террористов из "Крокуса" изрешетили пулями, у него оторваны крыша и капот
Автомобиль, на котором предполагаемые преступники скрылись из "Крокуса". Фото © Telegram / SHOT
Появились кадры автомобиля "Рено-Симбол", на котором устроившие стрельбу в подмосковном "Крокусе" террористы попались в Брянской области по пути к украинской границе. Об этом пишет SHOT.
Во время задержания силовики изрешетили машину пулями, у неё оторвало покрышку и разворотило капот из-за огромной скорости. Один из находившихся в салоне пытался отстреливаться, чтобы уйти от погони, но был ранен. Автомобиль проехал почти 400 километров, до границы с Украиной оставалось 100 километров.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибло 83 человека, ещё более 120 пострадало. Среди жертв есть трое детей. Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады о ходе расследования. Автомобиль преступников уже найден в Брянской области. В регионе был объявлен план "Перехват". Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе".