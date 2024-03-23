Трое детей стали жертвами теракта в "Крокус сити холле"
Последствия теракта в "Крокус сити холле". Фото © Life.ru
Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус сити холле", об этом свидетельствуют данные Минздрава Подмосковья.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён.