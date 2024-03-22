"Люди бегут в панике": В Москве произошла стрельба перед концертом группы "Пикник"

В Москве в Crocus City Hall произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, люди бегут в панике с места происшествия. По предварительным данным, есть раненые.

Концерт "Пикника" в Crocus City Hall должен был начаться в 20:00. Выступление было запланировано и на завтра.