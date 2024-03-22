"Люди бегут в панике": В Москве произошла стрельба перед концертом группы "Пикник"
SHOT: В Москве произошла стрельба перед концертом "Пикника" в Crocus City Hall
В Москве в Crocus City Hall произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Об этом сообщает SHOT.
Как пишет телеграм-канал, люди бегут в панике с места происшествия. По предварительным данным, есть раненые.
Концерт "Пикника" в Crocus City Hall должен был начаться в 20:00. Выступление было запланировано и на завтра.
Ранее Life.ru писал, что в люберецком кафе перепалка переросла в перестрелку с пострадавшими. Несколько человек получили ранения, а зачинщики скрылись с места происшествия.
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