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22 марта, 17:20
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"Люди бегут в панике": В Москве произошла стрельба перед концертом группы "Пикник"

SHOT: В Москве произошла стрельба перед концертом "Пикника" в Crocus City Hall

В Москве в Crocus City Hall произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, люди бегут в панике с места происшествия. По предварительным данным, есть раненые.

Концерт "Пикника" в Crocus City Hall должен был начаться в 20:00. Выступление было запланировано и на завтра.

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Ранее Life.ru писал, что в люберецком кафе перепалка переросла в перестрелку с пострадавшими. Несколько человек получили ранения, а зачинщики скрылись с места происшествия.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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