Судимый петербуржец расстрелял должника прямо за столом чайханы

Мужчина открыл стрельбу в чайхане "Чабрец" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате трагедии погиб один из посетителей, сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке". Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, что преступник и его будущая жертва сидят за одним столом. В какой-то момент владелец огнестрела достал оружие и произвёл несколько выстрелов в сидящего напротив мужчину, распугав весь персонал. Бедолага пытался спрятаться от обидчика, но тот продолжил спускать курок, пока его бывший собеседник не перестал подавать признаков жизни.

Камера видеонаблюдения зафиксировала расправу над петербуржцем. Видео © t.me / Mash на Мойке

По данным Mash, в настоящий момент стрелок задержан. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Северной столицы. Конфликт с жертвой возник у него на фоне крупного долга: убитый задолжал преступнику большую сумму.