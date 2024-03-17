Два человека погибли и пятеро пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Неизвестный открыл стрельбу в американском Вашингтоне, в результате чего два человека погибло, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Обращение полицейских после стрельбы в Вашингтоне. Видео © X / DC Police Department

Сигнал о случившемся поступил в спецслужбы около 03:00 по местному времени (10:00 мск). Всё произошло недалеко от центра отдыха. Всех пострадавших доставили в больницу, однако сейчас об их состоянии ничего не известно. Полиции пока не удалось задержать преступника, добавили в ведомстве.