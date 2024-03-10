Регион

Уведомления отключены

10 марта, 17:13

При стрельбе на вечеринке в США погибло три человека

В Арканзасе при стрельбе на вечеринке три человека погибли, четверо ранены

При стрельбе на вечеринке в городе Джонсборо в американском штате Арканзас три человека погибли, ещё четверо ранены. По данным местной полиции, всё произошло в ночь на воскресенье, 10 марта, трагедии предшествовал конфликт.

"Женщина и мужчина, которых знал подозреваемый, скончались от огнестрельных ранений. В третьем погибшем опознали подозреваемого", — отметили правоохранители.

Одного из пострадавших доставили в больницу на скорой, а трое добрались туда самостоятельно. Расследование случившегося продолжается.

Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити выросло до 29
Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити выросло до 29

Ранее Life.ru писал, что в Германии военнослужащий устроил стрельбу, в результате погибло четыре человека. Причиной могли стать семейные разногласия.

Обложка ©

Unsplash / Michael Förtsch

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров