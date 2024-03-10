При стрельбе на вечеринке в США погибло три человека
В Арканзасе при стрельбе на вечеринке три человека погибли, четверо ранены
При стрельбе на вечеринке в городе Джонсборо в американском штате Арканзас три человека погибли, ещё четверо ранены. По данным местной полиции, всё произошло в ночь на воскресенье, 10 марта, трагедии предшествовал конфликт.
"Женщина и мужчина, которых знал подозреваемый, скончались от огнестрельных ранений. В третьем погибшем опознали подозреваемого", — отметили правоохранители.
Одного из пострадавших доставили в больницу на скорой, а трое добрались туда самостоятельно. Расследование случившегося продолжается.
Ранее Life.ru писал, что в Германии военнослужащий устроил стрельбу, в результате погибло четыре человека. Причиной могли стать семейные разногласия.
Unsplash / Michael Förtsch