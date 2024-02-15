Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити выросло до 29
Число пострадавших при стрельбе на параде в американском Канзас-Сити выросло до 29, пишет CNN со ссылкой на данные местных медучреждений. Среди них есть дети в возрасте от шести до 15 лет.
Момент и последствия стрельбы в Канзас-Сити. Видео © X BNO News / Fantasy Fanatics / JDO Post | 𝙽𝚎𝚠𝚜 + 𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜
Кроме того, 19 человек поступили в больницы с огнестрельными ранениями. По всей видимости, остальные получили травмы в ходе давки. Судя по видео из Сети, сразу после стрельбы некоторые гости мероприятия попытались лично задержать нападавших, а другие тем временем помогали пострадавшим. Предварительно, задержано три человека.
Напомним, стрельба в Канзас-Сити произошла после победы местной команды "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле. Фанаты собрались отпраздновать это, однако в один момент в толпе раздалась стрельба. Известно об одном погибшем. На мероприятии ожидалось до миллиона человек и всего 600 полицейских.