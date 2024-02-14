В Москве произошла стрельба на Плющихе

В центре Москвы, на Плющихе, произошёл вооружённый конфликт. По данным телеграм-канала SHOT, инцидент случился рядом с отелем "Золотое кольцо".

Кадры с места стрельбы в Москве на Плющихе. Видео © T.me / SHOT

Предварительно, два водителя не поделили дорогу и устроили потасовку. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции, стрелявший задержан. Информации о пострадавших нет.