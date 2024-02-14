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14 февраля, 19:56

В Москве произошла стрельба на Плющихе

SHOT: В центре Москвы произошёл конфликт со стрельбой

В центре Москвы, на Плющихе, произошёл вооружённый конфликт. По данным телеграм-канала SHOT, инцидент случился рядом с отелем "Золотое кольцо".

Кадры с места стрельбы в Москве на Плющихе. Видео © T.me / SHOT

Предварительно, два водителя не поделили дорогу и устроили потасовку. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции, стрелявший задержан. Информации о пострадавших нет.

Президент Федерации карате Петербурга Конев найден с простреленной головой
Президент Федерации карате Петербурга Конев найден с простреленной головой

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике сын председателя азербайджанской диаспоры "Одлар юрду" Кемал Ахмедов устроил стрельбу из огнестрельного оружия на улице. Молодые люди справляли свадьбу друга и решили, что торжеству не обойтись без пальбы в воздух из автоматов. Теперь правоохранители проверяют организацию.

Обложка ©

T.me / SHOT

Оксана Попова
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