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6 февраля, 12:04

В КЧР азербайджанцы справили свадьбу со стрельбой из автоматов посреди улицы

Представители азербайджанской диаспоры устроили стрельбу в воздух в Черкесске

Кемал Ахмедов. Обложка © t.me / SHOT

Кемал Ахмедов. Обложка © t.me / SHOT

В Карачаево-Черкесской Республике сын председателя азербайджанской диаспоры "Одлар юрду" Кемал Ахмедов устроил стрельбу из огнестрельного оружия на улице. Молодые люди справляли свадьбу друга и решили, что торжеству не обойтись без пальбы в воздух из автоматов. Теперь правоохранители проверяют организацию, сообщает SHOT.

Сын председателя организации "Одлар юрду" в КЧР Кемал Ахмедов и его друзья "с огоньком" отмечают свадьбу. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, Кемал Ахмедов, который приходится сыном главе местной азербайджанской диаспоры — Ильхаму Ахмедову, праздновал торжество приятеля 5 февраля. Свадебный кортеж из дорогих иномарок с поднятыми флагами Азербайджана подъехал к одному из ресторанов Черкесска, откуда вышли десять молодых мужчин, достали автоматы с пистолетами и начали палить в воздух, перепугав местных жителей.

В итоге Ахмедова и его девятерых товарищей задержали полицейские, составив при этом протоколы за неповиновение сотруднику полиции. Материалы дела уже передали суду для рассмотрения. Также правоохранители изучат деятельность азербайджанской диаспоры в регионе — центра "Одлар юрду", в котором состоят 1700 человек.

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А ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте со стрельбой: в Тюмени компания мужчин устроила разборки в стиле лихих 90-х. Водитель легкового автомобиля пытался уехать от недобро настроенных по отношению к нему мужчин, которые пытались его остановить, применяя оружие. Всё это запечатлели установленные в подъезде камеры.

Юрий Лысенко
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