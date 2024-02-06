В КЧР азербайджанцы справили свадьбу со стрельбой из автоматов посреди улицы

В Карачаево-Черкесской Республике сын председателя азербайджанской диаспоры "Одлар юрду" Кемал Ахмедов устроил стрельбу из огнестрельного оружия на улице. Молодые люди справляли свадьбу друга и решили, что торжеству не обойтись без пальбы в воздух из автоматов. Теперь правоохранители проверяют организацию, сообщает SHOT.

Сын председателя организации "Одлар юрду" в КЧР Кемал Ахмедов и его друзья "с огоньком" отмечают свадьбу. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, Кемал Ахмедов, который приходится сыном главе местной азербайджанской диаспоры — Ильхаму Ахмедову, праздновал торжество приятеля 5 февраля. Свадебный кортеж из дорогих иномарок с поднятыми флагами Азербайджана подъехал к одному из ресторанов Черкесска, откуда вышли десять молодых мужчин, достали автоматы с пистолетами и начали палить в воздух, перепугав местных жителей.

В итоге Ахмедова и его девятерых товарищей задержали полицейские, составив при этом протоколы за неповиновение сотруднику полиции. Материалы дела уже передали суду для рассмотрения. Также правоохранители изучат деятельность азербайджанской диаспоры в регионе — центра "Одлар юрду", в котором состоят 1700 человек.