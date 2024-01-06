В селе Чоя Республики Алтай мужчина пришёл в бар с ружьём, после чего открыл огонь возле крыльца из-за слишком громкой музыки, игравшей в заведении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Житель Алтая открыл стрельбу из ружья из-за громкой музыки в баре. Видео © T.me / Mash Siberia

Как пишет Mash Siberia, 39-летний врач-нарколог был недоволен шумом из соседнего бара. Когда на место прибыл полицейский, мужчина ссорился с посетителями и снимал происходящее на телефон. Затем он отправился домой, взял самозарядное гладкоствольное ружьё "Сайга-12", после чего вернулся к бару и несколько раз выстрелил в воздух.

Участковому удалось уговорить мужчину отдать оружие, после чего они уехали в отдел.