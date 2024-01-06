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6 января, 17:13

Житель Алтая открыл стрельбу из ружья из-за громкой музыки в баре

В селе Чоя Республики Алтай мужчина пришёл в бар с ружьём, после чего открыл огонь возле крыльца из-за слишком громкой музыки, игравшей в заведении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Житель Алтая открыл стрельбу из ружья из-за громкой музыки в баре. Видео © T.me / Mash Siberia

Как пишет Mash Siberia, 39-летний врач-нарколог был недоволен шумом из соседнего бара. Когда на место прибыл полицейский, мужчина ссорился с посетителями и снимал происходящее на телефон. Затем он отправился домой, взял самозарядное гладкоствольное ружьё "Сайга-12", после чего вернулся к бару и несколько раз выстрелил в воздух.

Участковому удалось уговорить мужчину отдать оружие, после чего они уехали в отдел.

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Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Подмосковье произошёл дорожный конфликт, в ходе которого 22-летний водитель открыл огонь по другим автовладельцам. Нарушителем правопорядка оказался житель Протвина. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

T.me / Mash Siberia

Александра Мышляева
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