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26 декабря, 21:59

В Подмосковье мужчина выстрелил в водителя на трассе и попытался сбежать

МВД: В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по водителям на трассе М2

В Подмосковье на 25-м километре автодороги М2 "Крым" произошёл дорожный конфликт, в ходе которого 22-летний водитель открыл огонь по другим автовладельцам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

"По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошёл дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвёл выстрел из предмета, схожего с оружием, в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться", — сообщили правоохранители.

Сотрудники ГИБДД догнали стрелявшего и изъяли у него охолощённый пистолет. Нарушителем правопорядка оказался житель Протвина. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Ведётся следствие.

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Getty Images / Mint Images

Анатолий Симоненко
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