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2 декабря, 11:23

Маленький ребёнок и четверо взрослых погибли в страшной аварии в Марий Эл

Пять человек погибли в ДТП в Марий Эл

Пять человек погибли в страшном ДТП на федеральной автодороге "Вятка" в Медведевском районе Марий Эл, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. На месте работают экстренные службы.

Место смертельного ДТП в Марий Эл. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

"По предварительным данным, водитель автомашины Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Renault Logan", — говорится в опубликованном сообщении.

В результате столкновения погибло пять человек: водитель и пассажир "Лады", а также водитель и двое пассажиров иномарки, среди которых девятилетний ребёнок.

Место смертельного ДТП в Марий Эл. Скриншот © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

Место смертельного ДТП в Марий Эл. Скриншот © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

Место смертельного ДТП в Марий Эл. Скриншот © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

Место смертельного ДТП в Марий Эл. Скриншот © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на территории гарнизона на Камчатке

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на территории гарнизона на Камчатке

Лайф писал о смертельном и массовом ДТП на 153-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург. Как сообщили в свердловском ГИБДД, один человек погиб.

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Telegram / "Госавтоинспекция Марий Эл"

Матвей Константинов
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