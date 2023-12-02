Маленький ребёнок и четверо взрослых погибли в страшной аварии в Марий Эл

Пять человек погибли в страшном ДТП на федеральной автодороге "Вятка" в Медведевском районе Марий Эл, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. На месте работают экстренные службы.

Место смертельного ДТП в Марий Эл. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

"По предварительным данным, водитель автомашины Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Renault Logan", — говорится в опубликованном сообщении.

В результате столкновения погибло пять человек: водитель и пассажир "Лады", а также водитель и двое пассажиров иномарки, среди которых девятилетний ребёнок.

Место смертельного ДТП в Марий Эл. Скриншот © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

Место смертельного ДТП в Марий Эл. Скриншот © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл