Маленький ребёнок и четверо взрослых погибли в страшной аварии в Марий Эл
Пять человек погибли в ДТП в Марий Эл
Пять человек погибли в страшном ДТП на федеральной автодороге "Вятка" в Медведевском районе Марий Эл, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики. На месте работают экстренные службы.
Место смертельного ДТП в Марий Эл. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл
"По предварительным данным, водитель автомашины Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Renault Logan", — говорится в опубликованном сообщении.
В результате столкновения погибло пять человек: водитель и пассажир "Лады", а также водитель и двое пассажиров иномарки, среди которых девятилетний ребёнок.
Лайф писал о смертельном и массовом ДТП на 153-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург. Как сообщили в свердловском ГИБДД, один человек погиб.
Telegram / "Госавтоинспекция Марий Эл"