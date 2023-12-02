Один человек погиб в массовом ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург
Место смертельной аварии в Свердловской области. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области
Один человек погиб в результате массового ДТП на 153-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка ГИБДД.
"Произошло столкновение трёх автомобилей, один из которых грузовой. Один из участников погиб", — говорится в опубликованном сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства аварии. Движение по данному участку дороги уже восстановлено.
А минувшей ночью на 34-м километре Киевского шоссе в Москве произошло другое массовое ДТП: три автомобиля столкнулись и загорелись. В результате аварии два человека погибли на месте.