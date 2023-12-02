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2 декабря, 07:02

Один человек погиб в массовом ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург

<p>Место смертельной аварии в Свердловской области. Обложка © <a href="https://t.me/gibdd_66/4429" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / ГИБДД Свердловской области</p>

Место смертельной аварии в Свердловской области. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области

Один человек погиб в результате массового ДТП на 153-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка ГИБДД.

"Произошло столкновение трёх автомобилей, один из которых грузовой. Один из участников погиб", — говорится в опубликованном сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства аварии. Движение по данному участку дороги уже восстановлено.

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А минувшей ночью на 34-м километре Киевского шоссе в Москве произошло другое массовое ДТП: три автомобиля столкнулись и загорелись. В результате аварии два человека погибли на месте.

Матвей Константинов
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