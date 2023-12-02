Один человек погиб в массовом ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург

Один человек погиб в результате массового ДТП на 153-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка ГИБДД.

"Произошло столкновение трёх автомобилей, один из которых грузовой. Один из участников погиб", — говорится в опубликованном сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства аварии. Движение по данному участку дороги уже восстановлено.