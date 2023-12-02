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2 декабря, 05:04

Непристёгнутый ремень лишил жизни 23-летнего пассажира легковушки, влетевшей в скорую

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП со скорой в Красноярском крае

<p>Последствия ДТП со скорой в Красноярском крае. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_24/7961" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД 24</a></p>

Последствия ДТП со скорой в Красноярском крае. Обложка © Telegram / МВД 24

В Рыбинском районе Красноярского края в пятницу, 1 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП со скорой в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП со скорой в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24

"На 1012-м километре автодороги Р255 "Сибирь" 50-летний водитель автомобиля "Тойота", двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, предварительно, по завершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Госавтоинспекторы установили, что все находящиеся в "тойоте" пренебрегли безопасностью и не пристегнулись ремнями. В результате 23-летний парень погиб, водитель и 45-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение. Два медработника и водитель скорой помощи Нижнеингашской районной больницы получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время выясняются подробности произошедшей аварии. По завершении будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Два человека погибли в огненном ДТП с перевёртышем в Москве

Два человека погибли в огненном ДТП с перевёртышем в Москве

Ранее сообщалось, что на трассе в Новосибирской области женщина за рулём влетела во встречный грузовик, оба авто оказались в кювете. Двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трех лет погибли, водитель травмирована.

Лариса Сафронова
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