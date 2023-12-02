Непристёгнутый ремень лишил жизни 23-летнего пассажира легковушки, влетевшей в скорую

В Рыбинском районе Красноярского края в пятницу, 1 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП со скорой в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24

"На 1012-м километре автодороги Р255 "Сибирь" 50-летний водитель автомобиля "Тойота", двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, предварительно, по завершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Госавтоинспекторы установили, что все находящиеся в "тойоте" пренебрегли безопасностью и не пристегнулись ремнями. В результате 23-летний парень погиб, водитель и 45-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение. Два медработника и водитель скорой помощи Нижнеингашской районной больницы получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время выясняются подробности произошедшей аварии. По завершении будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.