Регион

Уведомления отключены

1 декабря, 05:45

Женщина за рулём влетела во встречный грузовик на трассе в Сибири, погибли двое детей

Два ребёнка погибли в результате ДТП в Новосибирской области

<p>Последствия столкновения легковушки и грузовика в Ордынском районе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibddnso/5412" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Новосибирской области</a></p>

Последствия столкновения легковушки и грузовика в Ордынском районе. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Новосибирской области

Страшное ДТП произошло в Новосибирской области, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Последствия столкновения легковушки и грузовика в Ордынском районе. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Новосибирской области

По данным ведомства, всё произошло накануне вечером в Ордынском районе на автодороге К-17р. На 143-м километре женщина за рулём Renault Symbol выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Freightliner. В результате аварии оба авто вылетели в кювет.

"Погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и 3 лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля", — говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Под Воронежем женщина погибла после того, как её сбили сразу три машины

Под Воронежем женщина погибла после того, как её сбили сразу три машины

Ранее Лайф рассказывал о массовом ДТП, которое произошло под Саратовом. На 370-м километре трассы Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки столкнулись фура Isuzu, бензовоз и легковушка Volkswagen Polo. В результате ЧП погибли два водителя, ещё двое были госпитализированы.

Николь Вербер
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров