Женщина за рулём влетела во встречный грузовик на трассе в Сибири, погибли двое детей
Два ребёнка погибли в результате ДТП в Новосибирской области
Последствия столкновения легковушки и грузовика в Ордынском районе. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Новосибирской области
Страшное ДТП произошло в Новосибирской области, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Последствия столкновения легковушки и грузовика в Ордынском районе. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Новосибирской области
По данным ведомства, всё произошло накануне вечером в Ордынском районе на автодороге К-17р. На 143-м километре женщина за рулём Renault Symbol выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Freightliner. В результате аварии оба авто вылетели в кювет.
"Погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и 3 лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля", — говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.
Ранее Лайф рассказывал о массовом ДТП, которое произошло под Саратовом. На 370-м километре трассы Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки столкнулись фура Isuzu, бензовоз и легковушка Volkswagen Polo. В результате ЧП погибли два водителя, ещё двое были госпитализированы.