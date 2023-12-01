Женщина за рулём влетела во встречный грузовик на трассе в Сибири, погибли двое детей

Страшное ДТП произошло в Новосибирской области, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Последствия столкновения легковушки и грузовика в Ордынском районе. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Новосибирской области

По данным ведомства, всё произошло накануне вечером в Ордынском районе на автодороге К-17р. На 143-м километре женщина за рулём Renault Symbol выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Freightliner. В результате аварии оба авто вылетели в кювет.

"Погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и 3 лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля", — говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.