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Под Воронежем женщина погибла после того, как её сбили сразу три машины

30 ноября, 10:19
<p>В Лискинском районе Воронежской области женщина-пешеход погибла после того, как её переехали сразу три машины. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/tvgubernia/31286" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"TV Губерния. Воронеж"</a></p>

В Лискинском районе Воронежской области женщина-пешеход погибла после того, как её переехали сразу три машины. Обложка © Телеграм-канал "TV Губерния. Воронеж"

В Лискинском районе Воронежской области женщина-пешеход погибла после того, как её переехали сразу три машины.

Как сообщает "TV Губерния. Воронеж", 55-летняя женщина шла по краю проезжей части, когда её сбил 29-летний мужчина за рулём ВАЗ-2115. Затем на неё же наехали 39-летняя автоледи на Nissan Almera и 35-летний водитель за рулём "Волги".

Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку.

У жены блогера, погибшей в страшном ДТП с автобусом на Урале, украли золотые украшения

У жены блогера, погибшей в страшном ДТП с автобусом на Урале, украли золотые украшения

А ранее Лайф рассказывал про ДТП, которое стоило чиновнику поста. Так, на днях глава Берёзовского района ХМАО Павел Артеев публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду. И многие его действительно поддержали за такую честность. Однако покаяние чиновника вызвало "эффект Стрейзанд", и ему всё же пришлось уволиться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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