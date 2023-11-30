В Лискинском районе Воронежской области женщина-пешеход погибла после того, как её переехали сразу три машины. Обложка © Телеграм-канал "TV Губерния. Воронеж"

Под Воронежем женщина погибла после того, как её сбили сразу три машины

В Лискинском районе Воронежской области женщина-пешеход погибла после того, как её переехали сразу три машины.

Как сообщает "TV Губерния. Воронеж", 55-летняя женщина шла по краю проезжей части, когда её сбил 29-летний мужчина за рулём ВАЗ-2115. Затем на неё же наехали 39-летняя автоледи на Nissan Almera и 35-летний водитель за рулём "Волги".