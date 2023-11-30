Под Воронежем женщина погибла после того, как её сбили сразу три машины
В Лискинском районе Воронежской области женщина-пешеход погибла после того, как её переехали сразу три машины. Обложка © Телеграм-канал "TV Губерния. Воронеж"
В Лискинском районе Воронежской области женщина-пешеход погибла после того, как её переехали сразу три машины.
Как сообщает "TV Губерния. Воронеж", 55-летняя женщина шла по краю проезжей части, когда её сбил 29-летний мужчина за рулём ВАЗ-2115. Затем на неё же наехали 39-летняя автоледи на Nissan Almera и 35-летний водитель за рулём "Волги".
Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку.
А ранее Лайф рассказывал про ДТП, которое стоило чиновнику поста. Так, на днях глава Берёзовского района ХМАО Павел Артеев публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду. И многие его действительно поддержали за такую честность. Однако покаяние чиновника вызвало "эффект Стрейзанд", и ему всё же пришлось уволиться.