Лайф узнал об обстоятельствах ДТП с самым совестливым чиновником России

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Глава Берёзовского района ХМАО отказался от медосвидетельствования после ДТП

28 ноября, 07:31
<p>Павел Артеев был избран главой Берёзовского района в ноябре 2021 года. Фото ©<a href="https://vk.com/pavel_arteev?z=photo1338057_457239787/album1338057_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://vk.com/pavel_arteev?z=photo1338057_457239390/album1338057_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk.com / Павел Артеев</a></p>

Павел Артеев был избран главой Берёзовского района в ноябре 2021 года. Фото © Vk.com / Павел Артеев

Глава Берёзовского района ХМАО Павел Артеев, который ранее публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду, отказался от медосвидетельствования после ДТП. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, Hyundai Creta чиновника обнаружили на улице Братьев Гурьяновых в посёлке Берёзово в ночь с 24-го на 25 ноября. Предварительно, он не справился с управлением и слетел в кювет.

Интересно, что покаяние Артеева вызвало "эффект Стрейзанд": на его ДТП трёхдневной давности ранее никто даже не обратил внимания, а сегодня признание чиновника гремит в СМИ и пабликах.

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Напомним, ранее Павел Артеев публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду. Руководитель районной администрации рассказал, что в ночь с 24-го на 25 ноября его пьяным за рулём своей машины поймали сотрудники ГИБДД. Артеев решил сразу признаться в произошедшем, "чтобы не было слухов и недомолвок", и попросил прощения у жителей района. И многие его действительно поддержали за такую честность.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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