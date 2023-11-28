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28 ноября, 07:10

"Готов понести наказание": Глава одного из районов ХМАО публично покаялся за пьяную езду

Глава Берёзовского района ХМАО Артеев сообщил, что его задержали за пьяную езду

<p>Павел Артеев был избран главой Берёзовского района в ноябре 2021 года. Фото ©<a href="https://vk.com/pavel_arteev?z=photo1338057_457239787/album1338057_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Vk.com / Павел Артеев</a></p>

Павел Артеев был избран главой Берёзовского района в ноябре 2021 года. Фото © Vk.com / Павел Артеев

Глава Берёзовского района ХМАО Павел Артеев публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду. Руководитель районной администрации написал в соцсетях, что в ночь с 24 на 25 ноября его пьяным за рулём своей машины поймали местные сотрудники ГИБДД в посёлке Берёзово.

Артеев решил сразу признаться в произошедшем, "чтобы не было слухов и недомолвок", и попросил прощения у жителей района.

"Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения. Жаль, что понимаешь всю серьёзность ситуации после совершённого деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом", — написал он на страничке во "ВКонтакте".

Павел Артеев был избран главой Берёзовского района в ноябре 2021 года. До этого он занимал должность замглавы района, а затем исполнял обязанности руководителя муниципального образования после того, как его предшественник Владимир Фомин досрочно сложил с себя полномочия в связи с избранием в Тюменскую областную думу.

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Напомним, что в сентябре сотрудник аппарата губернатора Оренбургской области Андрей Шнитенков в пьяном угаре избил жену в первую брачную ночь и умотал в отпуск. Судя по всему, чиновник сильно верил в свою безнаказанность, ведь в процессе кричал, что ему ничего не будет, а жена — теперь его вещь.

Марина Калегина
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