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5 сентября, 15:03

Оренбургский чиновник в пьяном угаре избил жену в первую брачную ночь и умотал в отпуск

SHOT: Сотрудник аппарата губернатора Оренбуржья избил жену в первую брачную ночь

<p>Сотрудник аппарата губернатора Оренбургской области Андрей Шнитенков. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56554" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сотрудник аппарата губернатора Оренбургской области Андрей Шнитенков. Обложка © Telegram / SHOT

Сотрудник аппарата губернатора Оренбургской области Андрей Шнитенков зверски избил молодую супругу. Как сообщает телеграм-канал SHOT, чиновник сильно верил в свою безнаказанность, ведь в процессе кричал, что ему ничего не будет, а жена — теперь его вещь.

  • Побои, который Шнитенков оставил на жене. Фото © Telegram / SHOT
    Побои, который Шнитенков оставил на жене. Фото © Telegram / SHOT
  • Побои, который Шнитенков оставил на жене. Фото © Telegram / SHOT
    Побои, который Шнитенков оставил на жене. Фото © Telegram / SHOT

Побои, который Шнитенков оставил на жене. Фото © Telegram / SHOT

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Свадьба состоялась 2 сентября. Проблем у пары никогда не было, но уже в первую брачную ночь Шнитенков показал своё истинное "я". Молодожёны приехали в отель "Яр", где пьяный сын профессора Московского государственного юридического университета стал оскорблять, избивать и душить жену. По словам родственников, в ход шли не только руки, но и ноги. В какой-то момент девушка вырвалась и убежала. Сейчас она в больнице.

При этом родственники чиновника говорят, что между молодожёнами случилась ссора, в которой якобы пострадали оба. Как было на самом деле, сейчас разбирается полиция. Что же касается Шнитенкова, он сейчас в отпуске.

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Светлана Оперук
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