Оренбургский чиновник в пьяном угаре избил жену в первую брачную ночь и умотал в отпуск
SHOT: Сотрудник аппарата губернатора Оренбуржья избил жену в первую брачную ночь
Сотрудник аппарата губернатора Оренбургской области Андрей Шнитенков. Обложка © Telegram / SHOT
Сотрудник аппарата губернатора Оренбургской области Андрей Шнитенков зверски избил молодую супругу. Как сообщает телеграм-канал SHOT, чиновник сильно верил в свою безнаказанность, ведь в процессе кричал, что ему ничего не будет, а жена — теперь его вещь.
Свадьба состоялась 2 сентября. Проблем у пары никогда не было, но уже в первую брачную ночь Шнитенков показал своё истинное "я". Молодожёны приехали в отель "Яр", где пьяный сын профессора Московского государственного юридического университета стал оскорблять, избивать и душить жену. По словам родственников, в ход шли не только руки, но и ноги. В какой-то момент девушка вырвалась и убежала. Сейчас она в больнице.
При этом родственники чиновника говорят, что между молодожёнами случилась ссора, в которой якобы пострадали оба. Как было на самом деле, сейчас разбирается полиция. Что же касается Шнитенкова, он сейчас в отпуске.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга избил подростка в автобусе за обращение "женщина" к его девушке. Парень уже снял побои и написал заявление в полицию, правоохранители проводят проверку.