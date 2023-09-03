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3 сентября, 11:12

На Бали украинец соблазнял россиянку борщом, а после ужина избил и попытался изнасиловать

Mash: Украинец попытался изнасиловать россиянку, получив от неё отказ в сексе

<p>Москвичке чудом удалось сбежать и обратиться в полицию. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/47486" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Москвичке чудом удалось сбежать и обратиться в полицию. Обложка © Telegram / Mash

Украинец решил соблазнить россиянку борщом, но, получив отказ, избил и попытался изнасиловать женщину. Как сообщает Mash, неудачное свидание произошло на днях на острове Бали в Индонезии.

По информации телеграм-канала, уроженец Киева решил поразить соседку своим фирменным борщом и позвал её на ужин. Кульминацией свидания, по мнению мужчины, должен был быть секс, но, к своему удивлению, он получил решительный отказ. Тем не менее знаток борща не сдавался и всё равно начал приставать к женщине, а когда та вновь отвергла его предложение, избил её. К счастью, пострадавшей чудом удалось сбежать и обратиться в полицию. Сейчас герой-любовник извиняется перед девушкой и умоляет её пойти на мировую.

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Наталья Исакова
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