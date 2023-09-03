На Бали украинец соблазнял россиянку борщом, а после ужина избил и попытался изнасиловать

По информации телеграм-канала, уроженец Киева решил поразить соседку своим фирменным борщом и позвал её на ужин. Кульминацией свидания, по мнению мужчины, должен был быть секс, но, к своему удивлению, он получил решительный отказ. Тем не менее знаток борща не сдавался и всё равно начал приставать к женщине, а когда та вновь отвергла его предложение, избил её. К счастью, пострадавшей чудом удалось сбежать и обратиться в полицию. Сейчас герой-любовник извиняется перед девушкой и умоляет её пойти на мировую.