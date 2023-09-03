На Бали украинец соблазнял россиянку борщом, а после ужина избил и попытался изнасиловать
Mash: Украинец попытался изнасиловать россиянку, получив от неё отказ в сексе
Москвичке чудом удалось сбежать и обратиться в полицию. Обложка © Telegram / Mash
Украинец решил соблазнить россиянку борщом, но, получив отказ, избил и попытался изнасиловать женщину. Как сообщает Mash, неудачное свидание произошло на днях на острове Бали в Индонезии.
По информации телеграм-канала, уроженец Киева решил поразить соседку своим фирменным борщом и позвал её на ужин. Кульминацией свидания, по мнению мужчины, должен был быть секс, но, к своему удивлению, он получил решительный отказ. Тем не менее знаток борща не сдавался и всё равно начал приставать к женщине, а когда та вновь отвергла его предложение, избил её. К счастью, пострадавшей чудом удалось сбежать и обратиться в полицию. Сейчас герой-любовник извиняется перед девушкой и умоляет её пойти на мировую.
Ранее Лайф писал, что на Кубани обезумевший ревнивец облил бывшую кислотой. Девушка ослепла и осталась изуродована.