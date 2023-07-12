Жених-украинец жестоко избил ведущую шоу "Измены" в её день рождения

Известно, что Виноградова уже три года живёт на Бали и год встречается с неким Сергеем из Киева. По словам знаменитости, 10 июля она отмечала 32-летие, но праздник испортил её 42-летний бойфренд. В разгар веселья пьяный Сергей внезапно ушёл с вечеринки на их арендованную с Татьяной виллу. Именинница бросилась за избранником в дом, где тот и устроил настоящий скандал. Он заявил, что якобы обнаружил в жилище следы измены, и набросился на Виноградову с кулаками, после чего просто сбежал.