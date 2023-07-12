Жених-украинец жестоко избил ведущую шоу "Измены" в её день рождения
Ведущая шоу "Измены" Татьяна Виноградова обвинила жениха-украинца в избиении
Ведущую шоу "Измены" и актрису Татьяну Виноградову избил возлюбленный. Случилось это в день рождения артистки, снимавшейся в таких сериалах, как "Интерны" и "След".
Под глазом у Виноградовой синяк, губа разбита. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / _tatianavinogradova_
Известно, что Виноградова уже три года живёт на Бали и год встречается с неким Сергеем из Киева. По словам знаменитости, 10 июля она отмечала 32-летие, но праздник испортил её 42-летний бойфренд. В разгар веселья пьяный Сергей внезапно ушёл с вечеринки на их арендованную с Татьяной виллу. Именинница бросилась за избранником в дом, где тот и устроил настоящий скандал. Он заявил, что якобы обнаружил в жилище следы измены, и набросился на Виноградову с кулаками, после чего просто сбежал.
Раньше у парочки часто возникали скандалы, в частности, на политической почве, но до побоев дело никогда не доходило. Пойдёт ли Виноградова в полицию, пока не известно.
Ранее Лайф писал, что житель Ярославля избил бывшую девушку, а потом бросил умирать её в кустах. Причём всё это происходило на глазах у маленького ребёнка.
Евгения Виноградова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / _tatianavinogradova_