Под Магаданом подростки сбросили беременную с моста ради её денег и квартиры

В посёлке Ола Магаданской области двое подростков скинули с моста беременную девушку. На преступление злоумышленники пошли с целью проживания в арендованной квартире и хищения денег потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Работа следствия с подростком, который сбросил беременную знакомую с моста. Видео © Пресс-служба СУ СКР по Магаданской области

По данным правоохранителей, ночью 9 июля 17-летний подросток вместе с 16-летней подругой под предлогом прогулки приехали с 18-летней беременной знакомой на мост, где молодой человек и сбросил девушку в реку. На допросе задержанный признался: рассчитывал, что при падении его знакомая погибнет, а её тело унесёт в море. Чтобы скрыть преступление, его подельница с телефона беременной девушки написала сообщение её подруге о намерении покончить с собой.

Планам злоумышленников не суждено было сбыться. Крики потерпевшей, которую течением реки уносило в море, услышал находившийся на берегу мужчина. Он тут же рванул в воду и вытащил девушку. По данным местных СМИ, спасителем является гражданин Турции. После этого будущей маме была оказана медпомощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Несовершеннолетнему обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его соучастница в период следствия будет находиться под подпиской о невыезде. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств покушения на убийство", — говорится в сообщении ведомства.