Осталась изуродована и ослепла: На Кубани обезумевший ревнивец облил бывшую кислотой

Житель Краснодарского края жестоко отомстил бывшей 21-летней возлюбленной, которая решила порвать отношения, — он облил девушку кислотой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Мужчину, неоднократно судимого уроженца Иркутской области, удалось задержать, он признался, что совершил преступление на почве ревности.

На допросе подозреваемый признался, что облил девушку кислотой, и сообщил, что сделал это из ревности. Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

"В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — комментируют в полиции.

Пострадавшая была доставлена в Усть-Лабинскую ЦРБ с диагнозом "химический ожог тела". Информация о состоянии девушки выясняется. Местные СМИ сообщают, что ревнивец пришёл с утра прямо к ней на работу и выплеснул кислоту из ёмкости прямо на голову несчастной. Девушка оказалась изуродована и ослепла, пишет "Усть-Лабинск инфо".